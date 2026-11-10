El Papa canta y los corazones se desarman

Cuatro jóvenes le hablaron al Papa, saludado en el comienzo por el arzobispo porteño Jorge García Cuerva con una frase contundente: “en esta patria nos acecha la cultura del descarte”. Cristian contó de su adicción a las drogas y de su rescate en un Hogar de Cristo; Agustina, de las dudas que le genera ayudar tanto a los excluidos sin sentir que es suficiente ; Guadalupe, de una vocación religiosa para la que se siente fuera de tiempo; y Franco, de la dicotomía por una vida partida entre las preocupaciones diarias y la dedicación al prójimo. A todos León les acarició el espíritu y los instó a no rendirse, a seguir: “Cristo sigue llamando, no tengan miedo de responder”.