El Papa canta y los corazones se desarman

Resumen para apurados
- El papa León XIV cerró una vigilia ante un millón de jóvenes en Palermo, Buenos Aires, donde cantó y brindó un mensaje de fe para afianzar su cercanía pastoral en el país.
- El evento incluyó testimonios y música tras una intensa agenda que abarcó una misa en Córdoba y un encuentro privado con víctimas de abusos eclesiásticos en la Nunciatura.
- El acto reafirma la continuidad pastoral iniciada por Francisco y busca posicionar a la juventud como el eje fundamental para la renovación y el porvenir de la Iglesia Católica.
El Papa canta y en sus ojos se refleja el color de los fuegos artificiales. El Papa mira al cielo, canta “Alma misionera” y su humanidad, esa que a veces parece escondida detrás de los silencios, horada un millón de corazones. El Papa canta y Buenos Aires se permite una lágrima de felicidad. Es una noche mágica en Palermo porque el país ha descubierto al Papa cantor y le regala el más hermoso de los abrazos. A su manera, suave, medida y paternal, León XIV ha conquistado por completo la Argentina. Lo hizo cantando, mientras el firmamento se colmaba de brillos y a su alrededor los manos se elevaban intentando acariciarlo para siempre. El Papa canta mensajes de paz. Qué irresistible melodía.
Es el epílogo de la vigilia con los jóvenes y nada mejor que empezar por el final, ese cierre que reemplazó los guiones por la potencia de la espontaneidad. Rara vez León XIV se permite quebrar el protocolo, pero cuando lo hace, cantando, convierte el mundo en un pañuelito que cabe en su alma generosa.
Ver al Papa cantando fue el éxtasis para esa marea incesante de chicos que habían tomado por asalto el Monumento de los Españoles. Fueron apareciendo solos, en pareja, en familia, de a pocos, en delegaciones, en grupos parroquiales. Confluyeron desde todo el país a lo largo de tantas cuadras que León XIV demoró 22 minutos en saludarlos a bordo del Papamóvil. “Olele, olala, si esta no es la Iglesia, la Iglesia dónde está”, fue uno de sus hits. Y otro, ya tan escuchado: “¡esta es la juventud del Papa!”
Algunos habían acampado, todos encontraron un lugar desde temprano. No tuvieron la oportunidad de ver a Francisco, pero León estuvo lejos de ser un premio consuelo. León cantó con ellos.
Paso a paso
Claramente, la temperatura fue de menor a mayor. No la del termómetro, sino la emocional. La siesta y la tarde transcurrieron con total placidez: un poco de música, algunos testimonios, la invitación a jóvenes de distintas regiones a mostrar sus regalos. Del NOA, la elección fue para una chica santiagueña que subió al escenario con una guitarra. Después, cuando ofreció un minishow Valentino Merlo, ya con la oscuridad avanzando, decenas de miles de celulares apuntaron al cielo y las luces proporcionaron una foto impactante. Sobrios en la conducción del encuentro, Sofi Martínez y Nacho Girón fueron marcando el pulso.
A todo esto, ¿dónde estaba León? Venía de una agitada noche de lunes: primero había compartido empanadas, asado y algún vinito con los obispos, que de paso entonaron un par de tangos. Luego, ya en el hospedaje de la Nunciatura y durante una hora, recibió a cinco víctimas de abusos. Habló con ellas, las consoló y prometió acciones concretas de parte de la Iglesia. De allí, en la mañana del martes rumbeó hacia Córdoba -tórrida- para dar misa y encontrarse con los argentinos de tierra adentro.
¿Cansancio? ¿Agotamiento? No se vio nada de eso en Palermo. Será porque era una de las citas favoritas del Papa, expresamente pedida por él. Es más, cuentan que en El Vaticano, mientras se organizaba la gira, puso como condición innegociable la organización de esta vigilia. Y será por ese celo que salió todo tan redondo, impecable. No sobró nada, no faltó nada. Hubo arte, hubo confesiones, hubo alegría. Resultó una suerte de epifanía espiritual, sobre todo cuando Robert Prevost se puso de pie y le habló a esa multitud tan juvenil. Un público sin VIPs vergonzantes, reemplazados por batucadas, músicos, coreutas, poetas y bailarines.
Cuatro jóvenes le hablaron al Papa, saludado en el comienzo por el arzobispo porteño Jorge García Cuerva con una frase contundente: “en esta patria nos acecha la cultura del descarte”. Cristian contó de su adicción a las drogas y de su rescate en un Hogar de Cristo; Agustina, de las dudas que le genera ayudar tanto a los excluidos sin sentir que es suficiente ; Guadalupe, de una vocación religiosa para la que se siente fuera de tiempo; y Franco, de la dicotomía por una vida partida entre las preocupaciones diarias y la dedicación al prójimo. A todos León les acarició el espíritu y los instó a no rendirse, a seguir: “Cristo sigue llamando, no tengan miedo de responder”.
El segmento artístico incluyó referencias al Martín Fierro, a Borges y a Marechal; un viaje destinado a transformar lo humano desde la belleza por medio de coreografías, recitados y la voz de Nahuel Pennisi (brillante interpretación de “Yo vengo a ofrecer mi corazón”) y Maggie Cullen. León, acomodado en su sillón blanco, siguió el show con su habitual minisonrisa. Lo franqueaba una escenografía perfecta, porque el altar que había albergado la misa del lunes mutó en pabellón festivo, decorado por jóvenes artistas y por un mapping multicolor.
El mensaje
Luego de las oraciones León alzó la voz con una energía que casi no se le había escuchado. Enfatizó frases, miró al público, lo arengó. Pidió encarecidamente dejar de lado los falsos ídolos de la modernidad; los usos negativos de las redes sociales; la envida, el egoísmo; y los placeres que esclavizan, como la pornografía y las drogas. “No se arrodillen ante aquello que no puede darles vida -reclamó el Papa-. ¡Que nada les arrebate la libertad que Dios les ha dado!”
Atenta, sumergida en ese discurso tan contundente -y basado en metáforas bíblicas-, los chicos explotaron cuando León recordó a Francisco y aquella enseñanza de la Jornada de la Juventud de Lisboa: “¡todos, todos, todos!” “Hay un lugar para ti en la Iglesia -destacó el Papa-. ¡Bienvenidos!” Sean servidores, los invitó, atiendan a los que sufren. La síntesis es la imagen de un hilo poderoso, ese vaso comunicante entre Francisco y León que lleva de “¡hagan lío!” a “¡vayan y anuncien!” De uno u otro modo, son los jóvenes quienes quedan en el centro de la escena. El futuro de la Iglesia. Nuestro futuro.
Por todo eso el Papa cantó con ellos. Fue uno más. Los 71 años se le escaparon del documento y el cuerpo resiliente se agilizó al ritmo de la música. Maravillosa música, maravillosa estampa. El Papa feliz, seguramente pensó que su misión en la Argentina estaba cumplida. Y se marchó a cenar.