Murió Ximena de Tezanos Pintos, la vecina de Cristina Kirchner vinculada a la causa de los copitos
La mujer tenía 59 años y vivía en el sexto piso del edificio de Juncal y Uruguay, en Recoleta, justo encima del departamento de la ex presidenta. Durante el juicio por el atentado reconoció sus vínculos con integrantes de Revolución Federal.
Resumen para apurados
- Ximena de Tezanos Pintos, vecina de Cristina Kirchner en Recoleta ligada a la causa del atentado de 2022, murió este martes a los 59 años a causa de una enfermedad terminal.
- Vivía sobre el piso de la expresidenta y cobró notoriedad judicial al alojar a miembros de Revolución Federal días antes del intento de magnicidio perpetrado en septiembre de 2022.
- Su fallecimiento despide a una figura clave del debate mediático y judicial del caso, en el que siempre rechazó las acusaciones sobre un vínculo conspirativo contra Kirchner.
Ximena de Tezanos Pintos murió este martes, a los 59 años, tras enfrentar una enfermedad terminal. Su nombre había cobrado notoriedad en el marco de la investigación por el atentado contra Cristina Kirchner, ocurrido el 1 de septiembre de 2022, y por su relación con integrantes de Revolución Federal.
La mujer vivía en el sexto piso del edificio ubicado en la esquina de Juncal y Uruguay, en el barrio porteño de Recoleta, justo encima del departamento de la entonces vicepresidenta. Durante el juicio por el ataque, reconoció que mantenía vínculos con integrantes de esa agrupación, entre ellos Leonardo Sosa y Gastón Guerra, a quienes había recibido en su vivienda cuatro días antes del atentado.
Sin embargo, negó haber integrado Revolución Federal, participado en sus chats o escuchado a Guerra hablar de matar a la entonces vicepresidenta. Según explicó, el hombre había realizado trabajos en su departamento, entre ellos arreglos en los azulejos del baño.
Al mismo tiempo, sembró dudas sobre la autenticidad del atentado, aunque aclaró que le había enviado una nota de solidaridad a Cristina Kirchner. Se definía como “antipopulista”, estaba afiliada a Republicanos Unidos, el espacio fundado por Ricardo López Murphy, y había fiscalizado para Juntos por el Cambio en distintas elecciones.
Su exposición pública había crecido durante las manifestaciones frente al edificio de Recoleta. En una entrevista con La Nación, contó que se había cruzado pocas veces con Kirchner y que, cuando la saludaba, no recibía respuesta. “Es buena vecina, pero nunca participa en las asambleas”, había dicho.
En diciembre de 2022, De Tezanos Pintos rechazó el pedido de allanamiento de su departamento y de secuestro de su teléfono celular. Aunque manifestó que no se opondría a una eventual orden judicial, cuestionó los fundamentos del requerimiento y sostuvo que se buscaba respaldar una hipótesis sin sustento.
“Yo estoy muy tranquila, confío mucho en la Justicia. Si algún juez considera que tiene que allanarme la casa porque hay algo que le llama la atención, bueno, que se haga”, expresó en una entrevista con Radio Rivadavia.
En esa misma oportunidad, calificó el planteo como “un capricho de Cristina Kirchner de querer ajustar la realidad a su relato para poder salvarse ella y quedar como una víctima”. También recordó que la entonces vicepresidenta había sido víctima del ataque atribuido a Fernando Sabag Montiel, acusado de intentar dispararle frente a su domicilio.
Por último, negó que haber recibido a Guerra en su departamento significara que ambos hubieran organizado el atentado y desmintió la existencia de un presunto intercambio de información relacionado con la exmandataria.