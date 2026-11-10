Murió Ximena de Tezanos Pintos, la vecina de Cristina Kirchner vinculada a la causa de los copitos

La mujer vivía en el sexto piso del edificio ubicado en la esquina de Juncal y Uruguay, en el barrio porteño de Recoleta, justo encima del departamento de la entonces vicepresidenta. Durante el juicio por el ataque, reconoció que mantenía vínculos con integrantes de esa agrupación, entre ellos Leonardo Sosa y Gastón Guerra, a quienes había recibido en su vivienda cuatro días antes del atentado.