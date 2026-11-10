ATE confirmó nuevas medidas de fuerza en los aeropuertos: habrá retención de tareas y “paro a la japonesa”

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) ratificó la continuidad de su plan de lucha en la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) y confirmó nuevas medidas de fuerza para este viernes 13 de noviembre. Las protestas se desarrollarán en los 27 aeropuertos del país y tendrán como principales escenarios el Aeropuerto Internacional de Ezeiza y el Aeroparque Metropolitano Jorge Newbery.