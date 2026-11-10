ATE confirmó nuevas medidas de fuerza en los aeropuertos: habrá retención de tareas y “paro a la japonesa”
Los trabajadores de la Administración Nacional de Aviación Civil realizarán protestas este viernes 13 de noviembre en las terminales aéreas de todo el país. Las medidas tendrán especial impacto en Ezeiza y Aeroparque. El gremio reclama mejoras salariales y mayor financiamiento para el organismo.
Resumen para apurados
- ATE anunció medidas de fuerza y un "paro a la japonesa" para este viernes en 27 aeropuertos del país, reclamando mejoras salariales y mayor presupuesto para la ANAC.
- La protesta, aplazada por la visita papal, intensificará controles en Ezeiza y Aeroparque. El gremio denuncia salarios congelados y falta de recursos operativos elementales.
- Las medidas amenazan con generar demoras y cancelaciones de vuelos. Además, ATE advirtió que continuará el plan de lucha en servicios contra incendios la próxima semana.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) ratificó la continuidad de su plan de lucha en la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) y confirmó nuevas medidas de fuerza para este viernes 13 de noviembre. Las protestas se desarrollarán en los 27 aeropuertos del país y tendrán como principales escenarios el Aeropuerto Internacional de Ezeiza y el Aeroparque Metropolitano Jorge Newbery.
La decisión fue comunicada por la coordinación nacional de ATE-ANAC, luego de que la semana pasada el sindicato suspendiera las acciones previstas ante el pedido de la Iglesia Católica Argentina, en el marco de la visita del papa León XIV al país.
Esta vez, los trabajadores llevarán adelante una retención de tareas en las áreas administrativas de la ANAC en todo el territorio nacional. En Ezeiza y Aeroparque, en tanto, implementarán un denominado “paro a la japonesa”, que consiste en intensificar las tareas de inspección y control terrestre. La modalidad podría ocasionar demoras y cancelaciones de vuelos.
Desde el gremio explicaron que las medidas buscan visibilizar la falta de financiamiento del organismo y el atraso salarial que, según denunciaron, afecta a sus trabajadores desde principios de año.
Qué reclaman los trabajadores de ATE en la ANAC
El conflicto sindical tiene dos ejes centrales: la recomposición de los salarios y el presupuesto destinado al funcionamiento de la Administración Nacional de Aviación Civil.
Desde ATE-ANAC advirtieron que los haberes permanecen congelados desde comienzos de 2026 y cuestionaron la distribución de los recursos que recauda el organismo a través de las tasas aeroportuarias.
Según los datos difundidos por el sindicato, la ANAC recauda unos $220.000 millones anuales por ese concepto, pero menos del 10% de esos fondos regresa al organismo para sostener sus operaciones y afrontar los gastos salariales.
Marcelo Belelli, coordinador nacional de ATE-ANAC, sostuvo que el desfinanciamiento afecta especialmente a las áreas operativas y al Servicio de Prevención de Incendios.
Como ejemplo, mencionó distintas dificultades en aeropuertos del interior. En San Luis, las dos autobombas fuera de servicio impidieron durante varios días la recepción de vuelos comerciales. También señaló problemas de infraestructura y abastecimiento en Comodoro Rivadavia, Formosa y Posadas.
ATE destacó el mensaje del papa León XIV sobre el trabajo
Al ratificar las protestas, la conducción sindical también hizo referencia a las declaraciones del papa León XIV durante su visita a la Argentina.
Desde ATE-ANAC recuperaron especialmente el mensaje del Pontífice sobre la dignidad de los trabajadores y su advertencia de que privar a una persona de empleo implica herir gravemente su dignidad.
Además, destacaron que León XIV calificó a las organizaciones sindicales como instituciones indispensables para la defensa de los derechos laborales y sociales.
En ese contexto, el gremio ratificó su decisión de continuar con los reclamos y sostuvo que la defensa de las condiciones de trabajo forma parte de sus principales objetivos.
Cuándo serán las próximas medidas de fuerza en la ANAC
El plan de lucha no se limitará a las protestas de este viernes. ATE-ANAC también anunció nuevas acciones para la semana siguiente, entre el lunes 16 y el viernes 20 de noviembre.
Durante esos días se realizarán retenciones de tareas en los servicios de prevención de incendios de los aeropuertos de todo el país, uno de los sectores que el sindicato considera más afectados por el recorte de recursos.
La organización advirtió que, si no obtiene respuestas del Gobierno nacional a sus reclamos salariales y presupuestarios, continuará con las medidas de fuerza.