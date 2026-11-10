River podría vender a Santiago Beltrán por una cifra millonaria: los dos arqueros que aparecen como posibles reemplazantes

River comenzó a planificar el futuro de su arco ante la posibilidad de concretar una transferencia millonaria de Santiago Beltrán durante 2027. El joven arquero, que se consolidó como una de las principales revelaciones del equipo, despertó el interés de clubes europeos y podría convertirse en una de las ventas más importantes de la institución. Frente a este escenario, la dirigencia ya analiza alternativas para encontrar un reemplazante de jerarquía.