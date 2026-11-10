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River podría vender a Santiago Beltrán por una cifra millonaria: los dos arqueros que aparecen como posibles reemplazantes

El joven arquero despertó el interés del West Ham y del Atlético de Madrid. Mientras la dirigencia busca extender su contrato hasta 2030, dos nombres de jerarquía aparecen en carpeta para reforzar el puesto: Yassine Bounou y Agustín Rossi.

Santiago Beltrán podría ser vendido en el próximo mercado de pases.
Santiago Beltrán podría ser vendido en el próximo mercado de pases.
Por Redacción Deportes 10 Noviembre 2026

Resumen para apurados

  • River evalúa vender al arquero Santiago Beltrán a Europa por al menos 15 millones de dólares ante el interés de Atlético de Madrid y West Ham de cara a los próximos mercados.
  • El juvenil se afianzó como titular tras lesiones de Armani y Centurión, acumulando 45 partidos, 19 vallas invictas y una convocatoria a la Selección Argentina.
  • Para cubrir su posible venta millonaria y sostener la jerarquía del puesto, la dirigencia de Núñez sondea a futbolistas de experiencia como Yassine Bounou y Agustín Rossi.
Resumen generado con IA

River comenzó a planificar el futuro de su arco ante la posibilidad de concretar una transferencia millonaria de Santiago Beltrán durante 2027. El joven arquero, que se consolidó como una de las principales revelaciones del equipo, despertó el interés de clubes europeos y podría convertirse en una de las ventas más importantes de la institución. Frente a este escenario, la dirigencia ya analiza alternativas para encontrar un reemplazante de jerarquía.

La aparición de Beltrán fue tan inesperada como determinante. A fines de enero, las lesiones simultáneas de Franco Armani y Ezequiel Centurión le abrieron las puertas de la Primera División. Su debut se produjo en la victoria por 1-0 frente a Barracas Central y, desde entonces, logró afianzarse gracias a sus actuaciones.

El arquero acumula 45 partidos oficiales y 19 vallas invictas, números que reflejan su regularidad. Su crecimiento también llamó la atención de Lionel Scaloni, quien lo convocó a la Selección y le permitió sumar sus primeros minutos internacionales en la victoria frente a Honduras.

Los clubes europeos que siguen a Santiago Beltrán

Según trascendió, West Ham, de la Premier League, y Atlético de Madrid son dos de las instituciones que siguen de cerca su evolución. En el caso del conjunto español, el interés estaría relacionado con una eventual salida de Jan Oblak hacia el fútbol de Arabia Saudita.

Aunque su contrato vence en 2027, River pretende extenderlo hasta diciembre de 2030. La intención es mejorar las condiciones salariales del jugador y elevar su cláusula de rescisión para fortalecer la posición del club ante futuras negociaciones.

La dirigencia no descartaría una transferencia si llega una oferta formal, aunque tendría una exigencia económica concreta: solamente estaría dispuesta a negociar por cifras iguales o superiores a los 15 millones de dólares.

Bounou y Rossi, los dos nombres que analiza River

Ante una posible salida de Beltrán, aparecen dos alternativas de experiencia internacional.

La primera es Yassine Bounou, conocido como “Bono”. El arquero marroquí de 35 años juega en Al-Hilal de Arabia Saudita y tiene contrato hasta julio de 2028. Su nombre resulta especialmente atractivo por su trayectoria y por el vínculo afectivo que mantiene con River, club del que se declaró hincha y en el que manifestó su deseo de jugar alguna vez.

Sin embargo, su situación contractual y las condiciones económicas de una eventual transferencia representarían obstáculos importantes.

La segunda posibilidad es Agustín Rossi. El exarquero de Boca, actualmente titular en Flamengo, tiene 31 años y su vínculo con el club brasileño vencería a fines de 2027. Pese a su pasado en el clásico rival, no habría descartado la posibilidad de vestir la camiseta de River.

Por ahora, no se informó sobre negociaciones formales por ninguno de los dos futbolistas. La intención de la dirigencia sería anticiparse al mercado y, eventualmente, incorporar un arquero que pueda competir con Beltrán antes de una transferencia.

De esta manera, River enfrenta una decisión importante: aprovechar el crecimiento de una de sus mayores promesas para concretar una venta millonaria o sostenerlo como pieza fundamental del equipo. Mientras tanto, la búsqueda de un posible sucesor ya comienza a tomar forma.

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