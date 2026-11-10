Piden detalle de gastos a Chahla, asumen autoridades gremiales y escuchan a repartidores de apps

Chahla, tras la misa del papa León XIV en Córdoba

La intendenta Rossana Chahla estuvo en Córdoba participando de la misa que el papa León XIV celebró ayer en la capital de la provincia. “Me conmovió escucharlo hablar de una fe que se vive con el ejemplo, en las decisiones y los gestos de cada día. Al recordar al Cura Brochero y a Mama Antula, destacó el vínculo entre la oración y el servicio al prójimo”, manifestó la jefa municipal, y celebró el mensaje de reconocer “a quienes dedicaron su vida a enseñar, cuidar a los enfermos y acompañar a quienes más lo necesitan”. A su vez, Chahla reflexionó sobre el significado de “Estado presente” en la administración municipal. “La Justicia Social se hace concreta cuando una familia puede atenderse cerca de su casa, cuando un chico tiene mejores oportunidades para aprender y cuando alguien que atraviesa un momento difícil encuentra acompañamiento”, dijo.