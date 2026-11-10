Política

Piden detalle de gastos a Chahla, asumen autoridades gremiales y escuchan a repartidores de apps

Dimes y diretes de la política de Tucumán.

RADICAL. El concejal Argañaraz presentó pedidos de informe a la gestión municipal.
RADICAL. El concejal Argañaraz presentó pedidos de informe a la gestión municipal.
Por Redacción Política 10 Noviembre 2026

Resumen para apurados

  • En Tucumán, el concejal Leandro Argañaraz presentó pedidos de informe a la intendenta Rossana Chahla por los gastos en obras del Mercado de la Ciudad y un festival municipal.
  • Los proyectos fueron girados a comisiones, en una jornada donde también asumió la nueva conducción de Apemys y ediles impulsaron mejoras laborales para repartidores de apps.
  • Estas iniciativas de control opositor y demandas gremiales anticipan intensos debates normativos y presupuestarios en el Concejo Deliberante capitalino.
Resumen generado con IA

Pedidos de informe a Chahla

Por mesa de entrada, el concejal Leandro Argañaraz (Unión Cívica Radical) presentó dos proyectos de resolución que fueron girados a la comisión de Peticiones, Legislación General y Acuerdos, presidido por el oficialista Ernesto Nagle. El primero exige a la intendenta Rossana Chahla que informe sobre la obra de restauración y refuncionalización del Mercado de la Ciudad (ex Mercado Sarmiento), ubicado en la avenida Sarmiento al 1.247. En tanto, el otro planteo solicita el detalle de la organización, gastos y los ingresos de la “Gran Fiesta de la Ciudad 2026”.

Leandro Argañaraz. Leandro Argañaraz.

Nuevas autoridades en Apemys

La Agremiación del Personal de Enseñanza Media y Superior (Apemys) de Tucumán realizará hoy el acto de asunción de autoridades, luego de la victoria de la lista roja en las elecciones del pasado 29 de octubre. Los directivos a cargo del sindicato serán Lorena Díaz, como secretaria General; Alejandra Soria, como secretaria Gremial; y Sebastián Lamas, como secretario Adjunto. La ceremonia se realizará por la tarde, a las 17, en la sede de Apemys ubicada en La Rioja 259.

GANADORES. Representantes de la lista roja de Apemys. GANADORES. Representantes de la lista roja de Apemys.

Promesa de regulación para trabajadores de apps

La Unión de Trabajadores de Aplicaciones de la República Argentina (Utuara) de Tucumán eligió a su delegado local. El concejal Carlos Ale (Partido por la Justicia Social) se reunió con Roberto Ríos, el secretario general, y celebró los avances en la organización del gremio. “Voy a llevar al Concejo proyectos para mejorar sus condiciones laborales, garantizar una cobertura real de seguro y crear espacios donde puedan descansar y cargar sus celulares durante la jornada”, manifestó el edil tras el encuentro. “Su trabajo merece reconocimiento, derechos y respuestas concretas”, aseveró.

DESIGNACIÓN. El concejal Carlos Ale participó de la elección del delegado de Utuara. DESIGNACIÓN. El concejal Carlos Ale participó de la elección del delegado de Utuara.

Chahla, tras la misa del papa León XIV en Córdoba

La intendenta Rossana Chahla estuvo en Córdoba participando de la misa que el papa León XIV celebró ayer en la capital de la provincia.  “Me conmovió escucharlo hablar de una fe que se vive con el ejemplo, en las decisiones y los gestos de cada día. Al recordar al Cura Brochero y a Mama Antula, destacó el vínculo entre la oración y el servicio al prójimo”, manifestó la jefa municipal, y celebró el mensaje de reconocer “a quienes dedicaron su vida a enseñar, cuidar a los enfermos y acompañar a quienes más lo necesitan”. A su vez, Chahla reflexionó sobre el significado de “Estado presente” en la administración municipal. “La Justicia Social se hace concreta cuando una familia puede atenderse cerca de su casa, cuando un chico tiene mejores oportunidades para aprender y cuando alguien que atraviesa un momento difícil encuentra acompañamiento”, dijo.

EN CÓRDOBA. La intendenta Chahla en la misa del papa León XIV en la capital de la Provincia. EN CÓRDOBA. La intendenta Chahla en la misa del papa León XIV en la capital de la Provincia.
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