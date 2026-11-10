"Tenerlo en regla es fundamental": El sistema que evitó que el incendio de calle Córdoba fuera peor
Las mangueras, las lanzas y el tanque de agua del edificio funcionaron correctamente. El director de Bomberos explicó cómo actuaron los efectivos y dejó recomendaciones para prevenir incendios en las viviendas.
Resumen para apurados
- Bomberos controlaron el domingo un incendio en un edificio de calle Córdoba al 1.300, en Tucumán, gracias al óptimo funcionamiento del sistema hidrante propio del inmueble.
- El siniestro destruyó un departamento y dejó sin luz ni gas al lugar. Los pisos 9 al 12 fueron declarados inhabitables mientras la policía investiga un posible fallo eléctrico.
- Catastro exigirá peritajes técnicos al consorcio antes de permitir el regreso vecinal, al tiempo que Defensa Civil instó a otros edificios a regularizar sus sistemas contra fuego.
Con valijas, bolsas y algunas pertenencias en las manos, un grupo de mujeres salió este martes del edificio de calle Córdoba al 1.300. Algunas buscaban rescatar lo indispensable de sus departamentos; otras intentaban llevarse objetos personales mientras esperan novedades sobre cuándo podrán regresar a sus viviendas. En la puerta, un policía permanecía apostado para controlar los ingresos. A LA GACETA le confirmó que estaba prohibido subir desde el octavo piso hacia arriba y que el inmueble continúa sin luz ni gas.
El movimiento de los residentes contrasta con la incertidumbre que dejó el incendio ocurrido el domingo por la noche. Aunque las llamas fueron controladas y no hubo personas heridas, el fuego provocó importantes daños en uno de los departamentos y afectó instalaciones del edificio. La evacuación obligó a familias enteras, personas mayores y vecinos con movilidad reducida a permanecer en la calle durante el operativo de emergencia.
Uno de los aspectos que resultó determinante para controlar el siniestro fue el funcionamiento del sistema fijo contra incendios del inmueble. Así lo destacó el comisario mayor Mario Herrera, director interino de la Dirección General de Bomberos de la Policía, quien explicó que los efectivos pudieron utilizar las instalaciones del propio edificio para combatir las llamas.
"Se utilizó el sistema fijo contra incendios que tienen los edificios. Las mangueras, las lanzas y la cantidad de agua que tiene el tanque funcionaron muy bien. Gracias a eso se pudo apagar rápido", explicó.
El funcionario detalló que los bomberos ingresaron con equipos de respiración autónoma, que les permiten trabajar en ambientes con humo y sin respirar el aire contaminado. También utilizaron matafuegos ubicados en los nichos de los pasillos. La combinación de esos recursos permitió controlar el fuego, aunque el departamento afectado quedó prácticamente destruido por la intensidad de las llamas.
Para Herrera, el episodio vuelve a poner en evidencia la importancia de que los consorcios mantengan en condiciones los dispositivos de protección. "Un error que se cometa o una situación desafortunada puede poner en peligro los bienes, los departamentos y las vidas de todos los vecinos", advirtió.
La importancia de tener los equipos en condiciones
El funcionamiento de las instalaciones también fue destacado por Rubén Fernández, director de Defensa Civil de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán. El funcionario vinculó el estado del sistema con una campaña de controles y concientización que el organismo lleva adelante en los edificios de la capital.
"El sistema fijo funcionó y fue determinante, ya que a esa altura no iba a llegar la presión de agua. Pudimos utilizar el sistema fijo de ellos", señaló.
Fernández sostuvo que el municipio viene trabajando para que los consorcios cumplan con la normativa y regularicen sus instalaciones contra incendios. También pidió a los edificios que todavía no lo hicieron que pongan en condiciones sus sistemas de protección.
Las puertas de los dormitorios pueden ser un escudo
Más allá de las instalaciones de seguridad, Herrera hizo hincapié en algunas medidas cotidianas que pueden ayudar a evitar que un incendio avance rápidamente dentro de una vivienda. Una de las más sencillas consiste en mantener cerradas las puertas de los dormitorios y de los distintos ambientes de la casa.
«Las puertas son los escudos que hay en los incendios. A veces nosotros salimos, cerramos la puerta principal nada más y las puertas de los dormitorios y de los demás ambientes quedan abiertas», explicó.
El jefe de Bomberos señaló que, si el fuego se inicia en la cocina y las puertas de las habitaciones permanecen cerradas, las llamas no avanzarán tan rápidamente hacia esos espacios. Esa barrera puede ganar tiempo para advertir lo que sucede e intentar controlar la situación antes de que alcance otros ambientes.
«Si hubiese un incendio en la cocina y las puertas de los dormitorios estuvieran cerradas, el fuego no avanzaría tan rápido. Las puertas son escudos, demoran la propagación y, hasta que algún vecino se dé cuenta, se puede llegar a apagar antes de que pase a otro ambiente», indicó.
Herrera insistió en que la recomendación también debe aplicarse en las casas particulares. Incluso mencionó la importancia de acostumbrar a los chicos a cerrar las puertas de sus habitaciones, aunque muchas veces prefieran dejarlas abiertas.
La electricidad, entre los posibles riesgos
En cuanto al origen del incendio de calle Córdoba, Herrera aclaró que todavía no hay una causa determinada. La investigación quedó a cargo de la Policía, que tomó muestras y trabaja para establecer cómo se inició el fuego.
Sin descartar ninguna hipótesis, el comisario mayor mencionó algunos problemas eléctricos que suelen provocar incendios en las viviendas, como los cortocircuitos, el uso de alargadores y la sobrecarga de instalaciones.
"Nosotros utilizamos mucho los alargadores. Puede haber sido un cortocircuito, sobrecargamos una línea que no corresponde. Hay muchas cosas, muchos errores en ese sentido", advirtió.
Mientras se intenta establecer cómo comenzó el fuego, los residentes deberán esperar las evaluaciones técnicas antes de volver a ocupar los sectores afectados. El director de Defensa Civil municipal precisó que la decisión sobre la habitabilidad corresponde a la Dirección de Catastro y no a su organismo.
Por disposición de esa dependencia, los pisos 9, 10, 11 y 12 fueron declarados inhabitables. El fuego afectó la instalación eléctrica y también los desagües de los pisos superiores, lo que dejó al inmueble sin servicios.
Para avanzar con una eventual rehabilitación, Catastro solicitó al consorcio un informe integral sobre las condiciones del edificio, elaborado por un profesional privado, que deberá ser un ingeniero civil o en construcciones.
El consorcio deberá presentar mañana el plan de trabajo previsto o informar si ya contrató al especialista y cuenta con el estudio correspondiente. Luego, la Dirección de Catastro tendrá que realizar un relevamiento en el edificio antes de otorgar nuevamente la autorización para habitar los sectores afectados.
"Muchos creen que depende de Defensa Civil, pero no. Depende de Catastro", aclaró Fernández.
Por el momento, los vecinos siguen a la espera de respuestas. Mientras algunos regresan por unos minutos para retirar valijas, ropa y objetos personales, el edificio permanece bajo control y con restricciones de acceso. La posibilidad de volver a sus hogares dependerá ahora de los resultados de los estudios técnicos y de las condiciones de seguridad que se puedan garantizar.