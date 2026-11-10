"Tenerlo en regla es fundamental": El sistema que evitó que el incendio de calle Córdoba fuera peor

Con valijas, bolsas y algunas pertenencias en las manos, un grupo de mujeres salió este martes del edificio de calle Córdoba al 1.300. Algunas buscaban rescatar lo indispensable de sus departamentos; otras intentaban llevarse objetos personales mientras esperan novedades sobre cuándo podrán regresar a sus viviendas. En la puerta, un policía permanecía apostado para controlar los ingresos. A LA GACETA le confirmó que estaba prohibido subir desde el octavo piso hacia arriba y que el inmueble continúa sin luz ni gas.