Planes premium de inteligencia artificial: cuánto sale pagar por ChatGPT, Gemini IA y Claude IA

El mercado de la inteligencia artificial inicia marzo de 2026 con una renovación en las promociones y precios de sus planes y niveles de suscripción. Las principales compañías del sector actualizaron sus catálogos para integrar modelos de razonamiento avanzado y herramientas de generación de video profesional, ajustando los costos y beneficios para usuarios particulares y corporativos.
Precios, beneficios y planes de Gemini IA
Google AI Plus1
- Precio usual: 7,99 EUR/mes
- Promoción de inicio: 3,99 EUR/mes durante 2 meses
Este paquete incluye acceso a la aplicación Gemini con el modelo 3.1 Pro, Deep Research y generación de imágenes mediante Nano Banana Pro, sumado al acceso a Veo 3.1 Fast para creación de video. El paquete incluye 200 puntos mensuales de IA para herramientas cinematográficas como Flow y la generación de contenido a partir de imágenes en Whisk. Tambien, integra funciones avanzadas en NotebookLM para investigación y redacción con mayores capacidades de audio. Por último, se agrega la incorporación de Gemini directamente en Gmail o Vids y con un total de 200 GB de almacenamiento compartido entre Fotos, Drive y Gmail.
Google AI Pro2
- Precio usual: 21,99 EUR/mes
- Promoción de inicio: 0 EUR/mes el primer mes
Al paquete de Google AI Plus1 se le agrega Google Home Premium: plan Estándar (30 días de historial de eventos y funciones de Gemini) y 2 TB de almacenamiento en total en Fotos, Drive y Gmail.
- Precio usual: 274,99 EUR/mes
- Promoción de inicio: 139,99 EUR/mes durante 3 meses
Gemini 3 integra todas las ventajas de Google AI Pro junto con acceso ilimitado a la aplicación Gemini, incluyendo Deep Think, Gemini Agent y generación de vídeo mediante Veo 3.1. Este plan otorga 25.000 puntos de IA mensuales para las herramientas creativas Flow y Whisk, además de los límites de frecuencia más elevados en Gemini Code Assist, Gemini CLI y la plataforma de desarrollo Google Antigravity. La suscripción también expande las capacidades de NotebookLM, permite el uso de Gemini en el ecosistema de Google (Gmail, Docs, Vids), e incorpora beneficios exclusivos como Google Home Premium Avanzado, el plan individual de YouTube Premium y un almacenamiento total de 30 TB en Fotos, Drive y Gmail.
Precios, beneficios y planes de ChatGPT
Gratis
Precio usual: 0 USD/mes
Este nivel permite realizar tareas cotidianas con inteligencia artificial mediante un acceso limitado al modelo insignia GPT-5.2. Incluye restricciones en la cantidad de mensajes y cargas de archivos, además de una generación de imágenes más lenta. La capacidad para realizar investigación a fondo, así como la memoria y el contexto disponibles, se mantienen en niveles básicos para el uso frecuente.
Go
Precio usual: 6 USD/mes
Este plan expande las posibilidades del nivel gratuito al otorgar un mayor acceso al modelo GPT-5.2 y permitir un volumen superior de mensajes y cargas. Se incrementa la capacidad para la creación de imágenes y se dispone de una memoria más amplia para las conversaciones. Cabe señalar que esta modalidad puede incluir anuncios durante su uso.
Plus
Precio usual: 20 USD/mes
Al paquete Go se le añaden modelos de razonamiento avanzado y una ampliación significativa en los límites de mensajes y archivos. Esta opción agiliza la creación de imágenes y potencia la investigación a fondo mediante el modo agente, sumado a una memoria de contexto extendida. Además, permite el desarrollo de proyectos personalizados, acceso al Agente Codex, generación de video con Sora y entrada anticipada a funciones experimentales.
Pro
Precio usual: 200 USD/mes
Esta versión ofrece acceso total a la tecnología de ChatGPT, integrando razonamiento profesional con GPT-5.2 Pro y eliminando los límites en cargas de archivos. Proporciona creación de imágenes ilimitada y el máximo rendimiento disponible en investigación a fondo y modo de agente. Asimismo, garantiza capacidades superiores en memoria, proyectos extendidos, acceso prioritario al Agente Codex y vistas previas de funciones en fase de investigación científica.
Precios, beneficios y planes de Claude IA
Claude Libre
-Precio usual: 0 USD/mes
Este nivel permite el acceso gratuito a la inteligencia artificial mediante el uso de tapones diarios básicos. Está diseñado para cubrir necesidades de consulta generales con un límite de interacción estándar, permitiendo a los usuarios experimentar las capacidades del modelo sin costo alguno.
Claude Pro
-Precio usual: 20 USD/mes
Esta suscripción multiplica por cinco los límites de uso en comparación con la versión gratuita. Ofrece una capacidad de respuesta superior y permite gestionar un volumen de mensajes mucho más elevado, lo que resulta ideal para profesionales que requieren una interacción constante y fluida con el modelo durante su jornada.
Claude Max
-Precio usual: 100-200 USD/mes
Esta modalidad de alto rendimiento expande la capacidad operativa entre 5 y 20 veces respecto al plan Pro. Se orienta a usuarios con demandas extremas de procesamiento y análisis, garantizando la máxima disponibilidad de los modelos más avanzados y una prioridad absoluta en el acceso a recursos computacionales.
Equipo Claude
-Precio usual: 30 USD/asiento (mensual)
Este plan está diseñado para la colaboración empresarial, ofreciendo una alta capacidad de uso compartida entre los miembros del equipo. Permite centralizar la gestión de las herramientas de IA en un entorno corporativo, facilitando el trabajo conjunto y optimizando el flujo de información dentro de la organización.