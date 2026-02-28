Planes premium de inteligencia artificial: cuánto sale pagar por ChatGPT, Gemini IA y Claude IA

Este paquete incluye acceso a la aplicación Gemini con el modelo 3.1 Pro, Deep Research y generación de imágenes mediante Nano Banana Pro, sumado al acceso a Veo 3.1 Fast para creación de video. El paquete incluye 200 puntos mensuales de IA para herramientas cinematográficas como Flow y la generación de contenido a partir de imágenes en Whisk. Tambien, integra funciones avanzadas en NotebookLM para investigación y redacción con mayores capacidades de audio. Por último, se agrega la incorporación de Gemini directamente en Gmail o Vids y con un total de 200 GB de almacenamiento compartido entre Fotos, Drive y Gmail.