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Refinor abrió una búsqueda laboral para su planta de Banda del Río Salí: cómo postularse

La vacante está dirigida a profesionales de Ingeniería Química o Industrial con al menos dos años de experiencia. La postulación se realiza online y requiere cargar el CV.

OPORTUNIDAD LABORAL. Refinor busca ingenieros para su planta de Banda del Río Salí.
OPORTUNIDAD LABORAL. Refinor busca ingenieros para su planta de Banda del Río Salí. / ARCHIVO LA GACETA
Por Redacción Sociedad Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Refinor abrió una búsqueda laboral en Banda del Río Salí, Tucumán, para contratar a un analista de planta en el área de petróleo y gas.
  • La vacante exige ser ingeniero químico o industrial con dos años de experiencia en el sector. La postulación se gestiona de manera virtual mediante un formulario online.
  • La convocatoria refuerza la demanda de perfiles técnicos calificados en el sector energético regional y optimiza la operatividad técnica de la planta industrial.
Resumen generado con IA

La nueva búsqueda laboral de Refinor en Banda del Río Salí apunta a un perfil bastante definido: un ingeniero químico o industrial que pueda seguir de cerca lo que ocurre en la planta Oil & Gas, interpretar sus indicadores y acompañar las decisiones de la operación.

La vacante es para Analista de Planta y exige, como punto de partida, al menos dos años de experiencia en la industria del petróleo y gas. A partir de ahí, la empresa suma una serie de conocimientos y requisitos.

Entre la operación y los datos

Parte del trabajo pasa por mirar cómo funciona la planta y transformar esa información en algo útil: el analista deberá brindar soporte técnico a la operación, seguir indicadores y detectar qué muestran esos números sobre el funcionamiento cotidiano.

También podría cubrir tareas de supervisión cuando sea necesario y tendrá a su cargo la elaboración de documentación de ingeniería.

Lo obligatorio y lo que suma puntos

Para presentarse hay dos requisitos centrales: ser ingeniero químico o industrial y contar con un mínimo de dos años de experiencia en Oil & Gas.

Después aparecen herramientas que Refinor considera valiosas, aunque no las señala como excluyentes:

- El manejo de HYSYS o algún simulador de procesos similar, utilizado para modelar y analizar operaciones industriales.

- Conocer Power BI y trabajar con herramientas de inteligencia artificial.

La búsqueda menciona además conocimientos de normas técnicas como API y ASME, habituales dentro de distintas áreas de la industria energética.

En cuanto a las habilidades personales, Refinor pone el foco en tres: capacidad analítica, proactividad y facilidad para trabajar en equipo.

Cómo dejar el CV

La empresa difundió la convocatoria con un código QR que lleva directamente al formulario de postulación.

Para participar, hay que escanear el QR de la publicación, ingresar al formulario y completar los datos solicitados. También se puede adjuntar el currículum para avanzar en el proceso de selección.

OPORTUNIDAD LABORAL. Refinor busca ingenieros para su planta de Banda del Río Salí. OPORTUNIDAD LABORAL. Refinor busca ingenieros para su planta de Banda del Río Salí. / CAPTURA DE PANTALLA

La vacante corresponde a la Planta Banda del Río Salí, en Tucumán, y la publicación no establece una fecha límite para postularse.

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