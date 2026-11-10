“No es fácil de curar”: la preocupación en Bayern Múnich por la enfermedad de Jamal Musiala

Resumen para apurados
- Uli Hoeneß admitió en Alemania la preocupación de Bayern Múnich por Jamal Musiala, quien padece un trastorno neurológico que genera dudas sobre su nivel competitivo futuro.
- El mediapunta sufrió ausencias y desvanecimientos en la pretemporada de agosto. Actualmente sigue un tratamiento farmacológico y se rehabilita además de una lesión muscular.
- Pese al respaldo total del club, existe incertidumbre sobre si recuperará su nivel de élite. Su regreso al primer equipo se prevé a fines de noviembre tras la fecha FIFA.
La salud de Jamal Musiala genera preocupación en Bayern Múnich. Uli Hoeneß, presidente honorario del club alemán, admitió que hay incertidumbre sobre la evolución del mediapunta de 23 años y sobre su regreso al nivel competitivo. “Estamos en un dilema con él”, afirmó en el programa Sonntags-Stammtisch, de la emisora bávara BR.
El dirigente explicó que Musiala padece “una enfermedad que no es fácil de curar”, aunque se puede controlar en cierta medida con el tratamiento adecuado. Según Hoeneß, la duda no es solo cuándo volverá, sino en qué condiciones. “No sabemos si recuperará alguna vez el nivel de rendimiento que tenía antes”, advirtió.
El jugador sufre un trastorno neurológico funcional, asociado a episodios de ausencia y desvanecimientos breves. El caso se hizo público después de dos episodios durante la pretemporada de agosto. El primero habría ocurrido el 15, en un partido ante RB Leipzig por la Copa Telekom, y el segundo, tres días después, en un amistoso frente a Heidenheim. En ambos casos, Musiala pudo levantarse antes de salir de la cancha.
El mensaje del jugador y la postura del club
Según trascendió, el propio futbolista explicó que se trataba de crisis de ausencia temporales, vinculadas con una disfunción neurológica que está bajo control médico. El ajuste de la medicación le permitió pasar más de ocho semanas sin nuevos episodios. “Sé que a primera vista pueden parecer preocupantes, pero para mí ahora forman parte de mi vida diaria. Estoy recibiendo el mejor tratamiento médico posible y me siento muy optimista. El FC Bayern y mi entorno personal siempre están a mi lado y me apoyan en este camino”, escribió en sus redes sociales.
El tratamiento tendría un efecto transitorio sobre su explosividad física después de cada dosis. Además, el mediapunta se recupera de una lesión muscular en los isquiotibiales. Pese a ese panorama, Hoeneß rechazó analizar la situación desde lo económico. “Imaginen si el FC Bayern cuestionara su contrato ahora y dijera: ‘Lo que es capaz de hacer ahora no se corresponde con lo estipulado en el contrato’”, expresó. También remarcó que el club debe apoyar a su jugador en este período.
Musiala es una de las referencias ofensivas del equipo de Vincent Kompany. Desde su debut profesional, en junio de 2020, suma 235 partidos oficiales y 71 goles con Bayern Múnich. Con la selección de Alemania registra 46 partidos y 10 goles, y fue uno de los goleadores de la Eurocopa 2024, con tres tantos. Su regreso podría darse después de la fecha FIFA de noviembre: el partido ante Colonia, previsto para el 21, aparece como una posible referencia.