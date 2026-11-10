“No es fácil de curar”: la preocupación en Bayern Múnich por la enfermedad de Jamal Musiala

El mensaje del jugador y la postura del club

Según trascendió, el propio futbolista explicó que se trataba de crisis de ausencia temporales, vinculadas con una disfunción neurológica que está bajo control médico. El ajuste de la medicación le permitió pasar más de ocho semanas sin nuevos episodios. “Sé que a primera vista pueden parecer preocupantes, pero para mí ahora forman parte de mi vida diaria. Estoy recibiendo el mejor tratamiento médico posible y me siento muy optimista. El FC Bayern y mi entorno personal siempre están a mi lado y me apoyan en este camino”, escribió en sus redes sociales.