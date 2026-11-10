Alerta meteorológica global: el vórtice polar se debilitó de forma extraordinaria y podría cambiar el clima del invierno
Un debilitamiento sin precedentes del vórtice polar en el Ártico eleva el riesgo de irrupciones heladas en el hemisferio norte, aunque su impacto real en superficie aún es incierto.
Resumen para apurados
- Organismos meteorológicos detectaron en noviembre un inédito debilitamiento del vórtice polar en el Ártico por ondas atmosféricas, elevando el riesgo de frío extremo.
- Los vientos estratosféricos cayeron de 27 a 2 m/s, marcando el calentamiento súbito más temprano desde 1958, impulsado por uno de los fenómenos de El Niño más intensos.
- El fenómeno podría desatar olas de frío polar en Norteamérica, Europa y Asia, aunque los expertos advierten que su impacto final en la superficie aún es incierto.
Un debilitamiento extraordinariamente temprano e inédito del vórtice polar estratosférico sobre el Ártico ha puesto en alerta a la comunidad meteorológica internacional a principios de este noviembre. El fenómeno, detectado por organismos de referencia como el Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Medio Plazo (ECMWF), el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) y Météo-France, implica una brusca caída en la fuerza de los vientos a gran altitud, lo que incrementa la probabilidad de que masas de aire ártico se desprendan hacia latitudes medias.
El vórtice polar es una vasta circulación de vientos que gira de oeste a este a decenas de kilómetros sobre las regiones polares, actuando como una barrera que retiene el aire extremadamente frío en el Polo Norte. En condiciones normales, este sistema se fortalece durante el otoño y alcanza su máxima intensidad hacia mediados del invierno.
No obstante, los análisis del ECMWF revelaron que la velocidad de los vientos estratosféricos cayó de un promedio habitual de 27 metros por segundo a tan solo 2 m/s a inicios de noviembre, estimando incluso una inversión de vientos a valores negativos de −3,1 m/s para el 11 de noviembre.
ATENCIÃN ð ð¥¶ El vÃ³rtice polar podrÃa colapsar este aÃ±o antes de lo que jamÃ¡s ha ocurrido, desde que se tienen registros (aÃ±os 50âs) SegÃºn modelos actuales, indican un colapso del vÃ³rtice polar para inicios del mes de noviembre, liberando aire Ã¡rtico gÃ©lido desde el polo, alterarÃ¡ndo drÃ¡sticamente los patrones climÃ¡ticos en todo el Hemisferio Norte. Atentos! VÃa @foxweather— GeÃ³l. Sergio AlmazÃ¡n (@chematierra) October 29, 2026
De confirmarse esta inversión de vientos, la comunidad científica estaría presenciando el calentamiento súbito estratosférico más precoz desde que comenzaron los registros meteorológicos modernos en 1958 y 1959. Hasta el momento, el antecedente histórico más temprano se había registrado a finales de noviembre de 1968, por lo que el evento actual adelantaría ese récord en más de tres semanas. Además, las simulaciones prevén una eventual división de la estructura del vórtice en dos núcleos independientes.
Ondas atmosféricas y la influencia de El Niño
El origen de esta perturbación a 30 kilómetros de altitud responde al ascenso de potentes ondas atmosféricas procedentes de la troposfera (la capa donde se despliega el tiempo en superficie), conocidas como ondas de Rossby. Cuando estas ondas de gran escala escalan e impactan la estratosfera polar, generan un rápido incremento térmico que frena e invierte la circulación del chorro polar nocturno.
Aunque las causas exactas de semejante adelantamiento continúan en análisis, los meteorólogos coinciden en señalar que un factor desencadenante crucial podría ser el fenómeno de El Niño de este año, considerado uno de los más intensos jamás registrados. Al elevar las temperaturas del Océano Pacífico y alterar los patrones globales de vientos, El Niño habría aumentado la probabilidad de que las ondas troposféricas golpeen prematuramente la estratosfera.
¿Dónde golpeará el frío ártico y cuáles son las incertidumbres?
La mayor preocupación que despierta este evento radica en sus posibles repercusiones para las zonas habitadas. Cuando el vórtice polar pierde cohesión o se desplaza, la barrera aislante se rompe, facilitando la fuga de aire helado hacia centros densamente poblados de América del Norte (Estados Unidos y Canadá), Europa y Asia oriental.
Sin embargo, los especialistas remarcan la necesidad de mantener la cautela respecto a sus efectos concretos en el tiempo diario. La transmisión de una alteración estratosférica hacia la superficie no es automática ni inmediata, y suele demorar varias semanas en manifestarse. Dependiendo de la ubicación de los bloqueos anticiclónicos que se formen abajo, las corrientes árticas pueden descargarse de forma concentrada sobre Norteamérica o Siberia, mientras Europa continental permanece bajo vientos atlánticos más templados.
Por su parte, la oficina meteorológica británica (Met Office) advirtió que la alteración en las alturas podría resultar de corta duración y disiparse sin llegar a modificar la circulación atmosférica en superficie. Mientras el fenómeno evoluciona sobre el Polo Norte, los modelos de predicción continúan evaluando si este histórico debilitamiento derivará en olas de frío extremas o si el vórtice logrará reorganizarse rápidamente antes de que el invierno muestre sus cartas definitivas.