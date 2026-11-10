Alerta meteorológica global: el vórtice polar se debilitó de forma extraordinaria y podría cambiar el clima del invierno

Un debilitamiento extraordinariamente temprano e inédito del vórtice polar estratosférico sobre el Ártico ha puesto en alerta a la comunidad meteorológica internacional a principios de este noviembre. El fenómeno, detectado por organismos de referencia como el Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Medio Plazo (ECMWF), el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) y Météo-France, implica una brusca caída en la fuerza de los vientos a gran altitud, lo que incrementa la probabilidad de que masas de aire ártico se desprendan hacia latitudes medias.