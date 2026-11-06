Argentinos del Norte se afianza en la cima del Grupo B y se enciende la pelea por los playoffs

Con dos fechas por disputarse para el cierre de la fase regular, la pelea por los puestos de clasificación entra en su etapa decisiva. Los cuatro primeros de cada uno de los seis grupos avanzarán a los playoffs, junto con los dos mejores quintos. Además, los equipos que terminen en el primer puesto de sus respectivas zonas evitarán disputar la primera llave de la etapa final.