Argentinos del Norte se afianza en la cima del Grupo B y se enciende la pelea por los playoffs
El “Sagrado” venció 2-1 a Tucumán Central y llegó a los 24 puntos. San Antonio también ganó, mientras que Famaillá derrotó a Santa Lucía y alcanzó a Bella Vista en la punta de la Zona C. Restan dos fechas para el cierre del Clausura, aunque todavía hay varios partidos postergados.
Resumen para apurados
- Argentinos del Norte venció 2-1 a Tucumán Central por la fecha 12 del Clausura tucumano para consolidarse como líder solitario del Grupo B y acercarse a los playoffs.
- Con goles de Corbalán y Paz, el club sumó 24 puntos en una fecha donde San Antonio también ganó y Famaillá trepó a la cima de la Zona C al vencer a Santa Lucía.
- A dos fechas del cierre regular, terminar primeros permitirá evitar la fase inicial de playoffs, mientras varios planteles buscan regularizar partidos pendientes para definir tablas.
La fecha 12 del Torneo Clausura de Primera División A de la Liga Tucumana de Fútbol comenzó con resultados importantes en la lucha por las primeras posiciones y la clasificación a los playoffs.
En el Grupo B, Argentinos del Norte, líder de la zona, consiguió una victoria por 2-1 frente a Tucumán Central. Daniel Corbalán y Martín Paz marcaron los goles del ganador, mientras que Maximiliano Martínez anotó el descuento.
En Ranchillos, San Antonio también sumó de a tres al superar por 2-0 a Sportivo Guzmán. Ángel Ruiz Varvaro y Braian Rodríguez fueron los autores de los goles.
Con estos resultados, Argentinos del Norte llegó a los 24 puntos y se mantiene en lo más alto de la tabla. Si conserva esa posición, evitará disputar la primera llave de los playoffs. Detrás aparecen San Antonio, con 20 unidades; Sportivo Guzmán, con 19; y San Martín, con 18. Los cuatro equipos ya tienen asegurada su participación en la próxima instancia.
En la Zona C, Famaillá consiguió una importante victoria como visitante al derrotar 4-3 a Santa Lucía FC, en un encuentro cargado de goles y emociones. Javier Juárez, en dos oportunidades, Tomás Ruiseñol y José Aguilar marcaron para el conjunto dirigido por Daniel Bustos. Para el local anotaron Miguel Frías, Brian Guaitima y Daniel Ferreyra.
Con este resultado, Famaillá alcanzó en la cima a Bella Vista, ambos con 19 puntos. Detrás aparecen San Fernando, con 18, y Almirante Brown, con 17. Estos cuatro equipos ocupan, hasta el momento, los puestos de clasificación a la etapa final.
La jornada había comenzado con el triunfo de San Martín por 2-0 frente a San Lorenzo de Delfín Gallo, en el interzonal B-C. Tomás Bustos y Agustín Gerez fueron los autores de los goles del conjunto de Ciudadela.
De esta manera, el equipo conducido por Alfredo Di Risio se ubica cuarto en el Grupo B, a seis puntos de Argentinos del Norte y a uno de Sportivo Guzmán. Por su parte, el “Ciclón del Este” quedó quinto en el Grupo C, con 11 unidades.
Con dos fechas por disputarse para el cierre de la fase regular, la pelea por los puestos de clasificación entra en su etapa decisiva. Los cuatro primeros de cada uno de los seis grupos avanzarán a los playoffs, junto con los dos mejores quintos. Además, los equipos que terminen en el primer puesto de sus respectivas zonas evitarán disputar la primera llave de la etapa final.
Sin embargo, el panorama todavía no está completamente definido, ya que quedan varios encuentros postergados en los seis grupos que deberán disputarse para completar las tablas de posiciones.
La programación
La fecha continuará este sábado, desde las 16, con los siguientes encuentros: Unión del Norte-Atlético Concepción, Cruz Alta-San Juan, Ateneo Parroquial Alderetes-San Pablo, Santa Rosa-Alto Verde y Sportivo Trinidad-Graneros. A las 17 jugarán Central Norte-Talleres, mientras que a las 21 se enfrentarán Bella Vista y Almirante Brown.
El domingo, desde las 16, se disputarán los partidos Experimental-Villa Mitre, All Boys-San Fernando, Jorge Newbery-Deportivo Aguilares y Deportivo Llorens-Santa Ana.
El lunes, también desde las 16, jugarán Lastenia-Garmendia FC, Ñuñorco-Azucarera Argentina, Unión Simoca-La Providencia y Deportivo Marapa-San Lorenzo de Santa Ana.
La actividad continuará el martes, desde las 16, con Atlético Tucumán-Amalia, en San Jorge, y se completará el miércoles con el encuentro entre San Ramón y Concepción FC, con horario a confirmar.