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La FIFA redujo la sanción a Nahuel Molina, pero ratificó el duro castigo a Leandro Paredes

La Cámara de Apelaciones aceptó parcialmente el reclamo de la AFA por el lateral, aunque mantuvo los 10 partidos de suspensión para el volante de Boca y las multas por los incidentes del Mundial 2026.

MOMENTOS DE TENSIÓN. Leandro Paredes protagonizó un enfrentamiento con futbolistas españoles tras la final del Mundial 2026. La FIFA ratificó su suspensión de diez partidos y una multa de 90.000 dólares.
MOMENTOS DE TENSIÓN. Leandro Paredes protagonizó un enfrentamiento con futbolistas españoles tras la final del Mundial 2026. La FIFA ratificó su suspensión de diez partidos y una multa de 90.000 dólares.
Por Redacción Deportes Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • La FIFA redujo la sanción a Nahuel Molina a cuatro fechas pero ratificó los diez partidos a Leandro Paredes este viernes, tras los incidentes de la final del Mundial 2026.
  • La AFA apeló las penas impuestas tras la gresca con futbolistas españoles y las multas de 321.000 dólares por cánticos discriminatorios cometidos en el certamen.
  • La AFA recurrirá al TAS para intentar habilitar a Paredes, mientras Lionel Scaloni reorganiza el equipo de cara a los amistosos ante Uruguay y Costa Rica.
Resumen generado con IA

La FIFA dio a conocer este viernes su resolución sobre las apelaciones presentadas por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) tras los incidentes ocurridos en la final del Mundial 2026 frente a España. El organismo decidió reducir la suspensión de Nahuel Molina, pero mantuvo la dura sanción contra Leandro Paredes y las multas económicas impuestas a la entidad por los cánticos discriminatorios durante el certamen.

La decisión fue comunicada oficialmente por la AFA, que había recurrido los castigos establecidos por la Comisión Disciplinaria de la FIFA en agosto. Si bien el reclamo prosperó parcialmente en el caso de Molina, el resultado no fue el esperado para Paredes, quien seguirá inhabilitado por diez partidos con la Selección Argentina.

Qué sanciones recibieron Molina y Paredes

Molina fue el principal beneficiado por la revisión. El lateral del Atlético de Madrid había recibido inicialmente una suspensión de siete encuentros y una multa de 90.000 dólares por su participación en los incidentes posteriores a la final del Mundial. Ahora, la Cámara de Apelaciones redujo el castigo a cuatro partidos y fijó la sanción económica en 60.000 dólares.

El episodio que originó el expediente ocurrió después de la victoria de España por 1-0 en la final disputada el 19 de julio, cuando Molina golpeó al mediocampista español Rodri durante los festejos del título. La situación derivó en un enfrentamiento entre futbolistas de ambos seleccionados.

Distinta fue la resolución sobre Paredes. El mediocampista de Boca Juniors había sido sancionado con diez partidos de suspensión y una multa de 90.000 dólares por su participación en los incidentes con Eric García y Gavi. Pese a la apelación presentada por la AFA, el tribunal decidió mantener ambas penalizaciones.

El castigo representa un problema para Lionel Scaloni, que deberá afrontar los próximos compromisos internacionales sin uno de sus futbolistas de mayor experiencia, salvo que una nueva instancia de apelación modifique la resolución.

La AFA recurrirá al TAS

La decisión también alcanzó a la Asociación del Fútbol Argentino, que había recibido multas por un total de 321.000 dólares debido a distintas infracciones registradas durante el Mundial, entre ellas los cánticos y gestos discriminatorios de sus simpatizantes.

La Cámara de Apelaciones ratificó las sanciones económicas, por lo que la entidad anticipó que llevará el caso al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS). Antes de presentar el recurso, solicitará los fundamentos de la resolución para preparar una nueva defensa, tanto por el castigo a Paredes como por las multas impuestas a la institución.

En agosto, la FIFA también había sancionado a Thiago Almada con un partido de suspensión y una multa de 30.000 dólares, mientras que Roberto Ayala, integrante del cuerpo técnico de Scaloni, recibió tres encuentros de inhabilitación y una multa del mismo monto. Ambos ya cumplieron sus respectivas suspensiones durante la última fecha FIFA.

Los próximos partidos de Argentina

La resolución llega a pocos días de los últimos compromisos de la Selección Argentina en 2026. El equipo de Scaloni enfrentará a Uruguay el viernes 13 de noviembre, desde las 20, en La Bombonera, mientras que el martes 17 recibirá a Costa Rica en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

Los amistosos marcarán el cierre del calendario internacional de la Albiceleste, que deberá continuar su preparación con las ausencias derivadas de las sanciones disciplinarias. Mientras tanto, la AFA buscará una nueva revisión ante el TAS para intentar reducir el castigo a Paredes.

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