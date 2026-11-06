La FIFA redujo la sanción a Nahuel Molina, pero ratificó el duro castigo a Leandro Paredes

La FIFA dio a conocer este viernes su resolución sobre las apelaciones presentadas por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) tras los incidentes ocurridos en la final del Mundial 2026 frente a España. El organismo decidió reducir la suspensión de Nahuel Molina, pero mantuvo la dura sanción contra Leandro Paredes y las multas económicas impuestas a la entidad por los cánticos discriminatorios durante el certamen.