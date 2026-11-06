Mon Laferte fue golpeada con un celular durante un show en Las Vegas
La cantante chilena recibió un teléfono en el rostro mientras interpretaba “Amárrame” y tuvo que abandonar el escenario durante unos minutos. La agresora fue identificada por el público y retirada del recinto por personal de seguridad.
Resumen para apurados
- Mon Laferte fue golpeada en el rostro por un celular arrojado por una espectadora durante su show de ayer en Las Vegas, lo que obligó a pausar brevemente el concierto.
- El hecho ocurrió mientras cantaba 'Amárrame'. La responsable fue expulsada por la seguridad del recinto y la cantante chilena retomó la presentación minutos después.
- El incidente reaviva la preocupación sobre la seguridad de los artistas en vivo frente a la creciente y peligrosa tendencia del público de arrojar objetos al escenario.
Mon Laferte vivió un momento de tensión durante el recital que ofreció ayer en el Pearl Concert Theater del Palms Casino Resort, en Las Vegas, Estados Unidos. Mientras interpretaba “Amárrame”, una persona del público le arrojó un celular que impactó directamente en su rostro.
Tras recibir el golpe, la cantante chilena se tomó la cara, interrumpió la canción y tuvo que retirarse del escenario durante unos minutos. Los videos que registraron el episodio muestran el dolor que le provocó el impacto.
Sin embargo, el incidente no habría pasado a mayores. A los pocos minutos, la intérprete de “Tu falta de querer” regresó al escenario y continuó con el espectáculo.
La responsable de la agresión fue identificada rápidamente por las personas que se encontraban a su alrededor. Mientras el recital permanecía interrumpido, personal de seguridad la escoltó hasta la salida del recinto, en medio de los gritos de los asistentes, que reclamaban: “¡Fuera, fuera!”.
En las imágenes difundidas en las redes sociales se observa que la mujer sostenía un celular con una mano mientras filmaba a Laferte y que, con la otra, arrojó un segundo dispositivo hacia la artista.
" data-video-id="7705091414442528030" data-video-id="7705091414442528030" style="max-width: 605px;min-width: 325px;" >
@miraquetevi La cantante chilena Mon Laferte recibió un fuerte golpe en un ojo luego de que una mujer del público le lanzara un celular mientras interpretaba “Amárrame” en Las Vegas. La responsable fue identificada y expulsada por seguridad entre abucheos. Minutos después, la artista regresó al escenario y continuó su presentación. Créditos: Chilevisión / 24 Horas Chile #MonLaferte #LasVegas #Conciertos #ATNTO ♬ original sound - Mira que te vi
La argentina que no reconoció a Mon Laferte en un bar de París
La cantante chilena también había sido protagonista de una anécdota viral en junio, aunque por un motivo muy diferente. Durante una visita a París, ofreció un show sorpresa en un bar, donde apareció con un look inspirado en los años 20 y se puso a cantar sus canciones entre los presentes.
En medio de la reunión, una argentina que no la había reconocido le pidió que interpretara un tema de ella misma. “Cantate una de Mon Laferte”, le gritó, sin saber que tenía frente a sí a la artista.
La historia se conoció después de que una de las protagonistas, identificada como Pilar, relatara lo sucedido en su cuenta de X. “Ayer fuimos a un sucucho parisino que en el subsuelo tiene un piano, había una chilena muy simpática que quería cantar y le digo ‘cantante una de Mon Laferte’”, escribió.
La respuesta de la cantante la tomó por sorpresa: “Yo soy Mon Laferte”.
La anécdota despertó rápidamente el interés de los usuarios de las redes sociales. Ante la repercusión, Pilar también contó cómo continuó la escena: “Cantó una de ella. Encima, mientras cantaba, yo tuve el tupé de preguntarle a la amiga: ‘¿Cómo se llama ella?’ para confirmar, es que me parecía increíble”.