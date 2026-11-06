Arrestaron al padre de Meghan Markle por presunta posesión de material de abuso sexual infantil

Por último, Meghan hizo referencia a las posibles víctimas y a sus familias. “Confío en que las autoridades estén haciendo lo mismo para proteger a esas familias. Aunque la magnitud de lo que se descubrió es más repugnante de lo que uno podría imaginar, mi más sincera esperanza es que se haga Justicia plenamente y que la prioridad siga siendo la seguridad y la protección de los niños inocentes”, concluyó.