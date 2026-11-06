Arrestaron al padre de Meghan Markle por presunta posesión de material de abuso sexual infantil

Resumen para apurados
- Thomas Markle, padre de Meghan Markle, fue arrestado este viernes en Florida, Estados Unidos, acusado de presunta posesión de material de abuso sexual infantil.
- La detención ocurrió en un geriátrico por pesquisas en Filipinas y México. En 2018, la duquesa cortó relación con él tras denuncias enviadas a la policía británica.
- El avance de la causa judicial redefine el histórico distanciamiento familiar, mientras Markle pidió públicamente que se haga justicia y se proteja a las víctimas.
Thomas Markle, el padre de Meghan Markle, fue arrestado este viernes en Florida, Estados Unidos, acusado de presunta posesión de material de abuso sexual infantil. El hombre, de 82 años, fue detenido en una residencia para adultos mayores, según informaron los diarios Daily Mail y New York Post.
De acuerdo con las publicaciones, Markle es objeto de una investigación por la presunta posesión de este tipo de material en Filipinas y México, países en los que vivió anteriormente. Por el momento, las acusaciones continúan bajo investigación y no se informó sobre una resolución judicial.
Tras conocerse los primeros reportes sobre los hallazgos en Filipinas, el padre de la duquesa de Sussex había rechazado las acusaciones durante una entrevista con el Daily Mail. En esa oportunidad, las calificó como “un montón de mentiras”.
Qué dijo Meghan Markle sobre las denuncias contra su padre
La detención de Thomas Markle vuelve a poner en primer plano el conflicto familiar que mantiene desde hace años con su hija. Meghan cortó toda relación con él en 2018, antes de su casamiento con el príncipe Harry.
A fines de octubre, la duquesa de Sussex rompió el silencio sobre las denuncias contra su padre, a quien se señalaba por tener material de abuso sexual infantil en su computadora. En un comunicado publicado por la revista People, manifestó su preocupación por la situación.
“Estoy profundamente consternada por las noticias que salieron a la luz en las últimas 24 horas, y mis pensamientos están con los niños que pudieron haber resultado perjudicados”, expresó.
Meghan también recordó que existían antecedentes de las denuncias. Según explicó, en 2018 se había enviado una carta a la Policía Metropolitana y a la Oficina de Protección de la Realeza y Personalidades Especializadas. Posteriormente, ese documento fue compartido con ella.
“Allí se hacían acusaciones preocupantes e inquietantes contra mi padre, y me aseguraron que se estaban investigando”, señaló.
La duquesa también se refirió a los motivos de su distanciamiento familiar y a su decisión de impedir que su padre tuviera contacto con sus hijos, en medio de las versiones difundidas durante años por medios británicos.
“Espero que ahora se entienda que, a pesar de la distorsión que ciertos medios de comunicación hicieron a lo largo de los años, cualquier distanciamiento de mi padre y mi decisión de no permitirle tener contacto con nuestros hijos se debió a una sola razón: protegerlos”, afirmó.
Por último, Meghan hizo referencia a las posibles víctimas y a sus familias. “Confío en que las autoridades estén haciendo lo mismo para proteger a esas familias. Aunque la magnitud de lo que se descubrió es más repugnante de lo que uno podría imaginar, mi más sincera esperanza es que se haga Justicia plenamente y que la prioridad siga siendo la seguridad y la protección de los niños inocentes”, concluyó.