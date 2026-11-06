Boca define el equipo para enfrentar a Defensa y Justicia: la duda de Arruabarrena y un regreso esperado
El “Vasco” evalúa una modificación en el ataque para el partido decisivo en La Bombonera. Alan Velasco podría ingresar por Leonel Flores, mientras que Tomás Aranda vuelve a estar entre los convocados después de más de dos meses de inactividad.
Resumen para apurados
- Boca Juniors recibirá este sábado a Defensa y Justicia en La Bombonera con el objetivo de asegurar el primer puesto de la tabla anual de la Liga Profesional de Fútbol.
- Tras vencer a River, Rodolfo Arruabarrena duda entre alinear a Alan Velasco o Leonel Flores en el ataque, en una nómina que suma el regreso de Tomás Aranda tras una lesión.
- Con 60 puntos, Boca comparte el liderazgo con Argentinos Juniors; un triunfo le permitirá asegurarse la cima anual gracias a su favorable diferencia de gol.
Boca afrontará este sábado un partido determinante frente a Defensa y Justicia, con la posibilidad de quedarse con el primer puesto de la tabla anual de la Liga Profesional. Después de la victoria en el Superclásico contra River, Rodolfo Arruabarrena parecía tener definida la formación titular. Sin embargo, la última práctica en Ezeiza dejó una incógnita en el ataque que el entrenador deberá resolver antes del encuentro.
La principal duda pasa por la continuidad de Leonel Flores o el ingreso de Alan Velasco. Aunque inicialmente se esperaba que el “Vasco” repitiera los mismos 11 futbolistas que vencieron a River, durante el último entrenamiento probó una variante ofensiva que podría modificar sus planes.
Flores perdió parte de la explosión que había mostrado en sus mejores actuaciones recientes, mientras que Velasco atraviesa un buen momento después de recuperarse de su lesión. Su evolución física y futbolística le permitió volver a competir por un lugar entre los titulares.
Tomás Aranda vuelve a la convocatoria de Boca
Otra de las novedades es el regreso de Tomás Aranda, quien integra la lista de concentrados después de permanecer más de dos meses alejado de las canchas por una fractura de peroné.
El juvenil completó su recuperación y vuelve a estar a disposición del cuerpo técnico, aunque todavía resta conocer si Arruabarrena decidirá darle minutos en un encuentro de tanta importancia.
Su regreso representa una alternativa adicional para el ataque, especialmente de cara a los compromisos decisivos que Boca deberá afrontar durante las próximas semanas.
La probable formación de Boca ante Defensa y Justicia
Con la incógnita todavía abierta en el sector ofensivo, el equipo que prepara Arruabarrena estaría integrado por Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera y Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado y Santiago Ascacibar; Sebastián Villa, Miguel Merentiel y Leonel Flores o Alan Velasco.
El encuentro se disputará el sábado, desde las 17.30, en La Bombonera, en simultáneo con el compromiso de Argentinos Juniors frente a Huracán.
Boca llega a la última fecha con 60 puntos, los mismos que Argentinos, pero con una diferencia de gol ampliamente favorable. Por eso, una victoria lo dejaría en una posición privilegiada para finalizar primero en la tabla anual, aunque el resultado del “Bicho” también será determinante.
Mientras tanto, Arruabarrena deberá resolver si apuesta por la continuidad del equipo que ganó el Superclásico o si introduce una modificación en busca de mayor desequilibrio ofensivo.