Boca define el equipo para enfrentar a Defensa y Justicia: la duda de Arruabarrena y un regreso esperado

Boca afrontará este sábado un partido determinante frente a Defensa y Justicia, con la posibilidad de quedarse con el primer puesto de la tabla anual de la Liga Profesional. Después de la victoria en el Superclásico contra River, Rodolfo Arruabarrena parecía tener definida la formación titular. Sin embargo, la última práctica en Ezeiza dejó una incógnita en el ataque que el entrenador deberá resolver antes del encuentro.