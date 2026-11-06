Boca jugará la final de la Copa Sudamericana con una camiseta que recuerda a la Libertadores 2007
La Conmebol reveló la indumentaria que utilizará el “Xeneize” frente a Atlético Mineiro el 21 de noviembre, en Barranquilla. Un detalle del uniforme despertó la ilusión de los hinchas por su parecido con el que vistió el equipo de Juan Román Riquelme en 2007.
Resumen para apurados
- Conmebol confirmó que Boca vestirá camiseta tradicional y pantalón amarillo ante Atlético Mineiro en la final de la Sudamericana, el 21 de noviembre en Barranquilla.
- La indumentaria replica el conjunto utilizado en la consagración de la Copa Libertadores 2007 frente a Grêmio, liderada futbolísticamente por Juan Román Riquelme.
- La elección cromática despertó optimismo y cábalas entre los simpatizantes xeneizes, que esperan repetir la gloria continental en el duelo decisivo.
Boca se prepara para disputar la final de la Copa Sudamericana frente a Atlético Mineiro y un detalle de su indumentaria despertó la nostalgia entre los hinchas. La Conmebol dio a conocer el uniforme que utilizará el equipo argentino el próximo 21 de noviembre, en el Estadio Metropolitano de Barranquilla, y la combinación elegida tiene una conexión especial con una de las conquistas más recordadas de la historia del club: la Copa Libertadores 2007.
La revelación llegó a través de una publicación en el sitio oficial de la confederación sudamericana, donde apareció una imagen de Leandro Paredes luciendo la vestimenta que Boca utilizará en el encuentro decisivo.
El “Xeneize” saldrá a la cancha con su tradicional camiseta azul y oro, pero acompañada por un pantalón amarillo y medias del mismo color. Esta combinación generó repercusión en las redes sociales, donde numerosos simpatizantes encontraron un parecido con la indumentaria utilizada durante la última conquista de la Copa Libertadores del club.
El recuerdo de la Copa Libertadores 2007 que ilusiona a Boca
La elección del pantalón amarillo remite directamente a la final de la Copa Libertadores 2007, cuando Boca se consagró campeón de América después de superar a Grêmio en una serie que tuvo a Juan Román Riquelme como gran protagonista.
En aquella definición, el equipo argentino también utilizó su camiseta azul y oro con pantalones amarillos, una combinación que quedó asociada a una de las noches más importantes de su historia internacional.
Sin embargo, existe una diferencia entre ambos uniformes. Mientras que en 2007 los futbolistas utilizaron medias azules con una franja amarilla, para la final de la Sudamericana 2026 la indumentaria se completará con medias completamente amarillas.
Más allá de esa modificación, la similitud fue suficiente para despertar las cábalas entre los hinchas, que esperan que la coincidencia de colores también se traduzca en una nueva celebración continental.
Cuándo y dónde jugarán Boca y Atlético Mineiro la final de la Sudamericana
La final de la Copa Sudamericana se disputará el sábado 21 de noviembre en el Estadio Metropolitano de Barranquilla, Colombia, donde Boca y Atlético Mineiro buscarán quedarse con el título.
Para el conjunto argentino será una nueva oportunidad de ampliar su historia internacional. Y aunque el resultado dependerá exclusivamente de lo que ocurra dentro del campo de juego, la elección de la indumentaria ya consiguió trasladar a los hinchas a 2007, cuando Riquelme condujo al equipo hacia su última conquista de la Copa Libertadores.