Boca jugará la final de la Copa Sudamericana con una camiseta que recuerda a la Libertadores 2007

Boca se prepara para disputar la final de la Copa Sudamericana frente a Atlético Mineiro y un detalle de su indumentaria despertó la nostalgia entre los hinchas. La Conmebol dio a conocer el uniforme que utilizará el equipo argentino el próximo 21 de noviembre, en el Estadio Metropolitano de Barranquilla, y la combinación elegida tiene una conexión especial con una de las conquistas más recordadas de la historia del club: la Copa Libertadores 2007.