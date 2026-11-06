DeportesFútbol

Boca jugará la final de la Copa Sudamericana con una camiseta que recuerda a la Libertadores 2007

La Conmebol reveló la indumentaria que utilizará el “Xeneize” frente a Atlético Mineiro el 21 de noviembre, en Barranquilla. Un detalle del uniforme despertó la ilusión de los hinchas por su parecido con el que vistió el equipo de Juan Román Riquelme en 2007.

Así será la indumentaria que utilizará Boca en la final de la Copa Sudamericana.
Así será la indumentaria que utilizará Boca en la final de la Copa Sudamericana.
Por Redacción Deportes Hace 13 Min

Resumen para apurados

  • Conmebol confirmó que Boca vestirá camiseta tradicional y pantalón amarillo ante Atlético Mineiro en la final de la Sudamericana, el 21 de noviembre en Barranquilla.
  • La indumentaria replica el conjunto utilizado en la consagración de la Copa Libertadores 2007 frente a Grêmio, liderada futbolísticamente por Juan Román Riquelme.
  • La elección cromática despertó optimismo y cábalas entre los simpatizantes xeneizes, que esperan repetir la gloria continental en el duelo decisivo.
Resumen generado con IA

Boca se prepara para disputar la final de la Copa Sudamericana frente a Atlético Mineiro y un detalle de su indumentaria despertó la nostalgia entre los hinchas. La Conmebol dio a conocer el uniforme que utilizará el equipo argentino el próximo 21 de noviembre, en el Estadio Metropolitano de Barranquilla, y la combinación elegida tiene una conexión especial con una de las conquistas más recordadas de la historia del club: la Copa Libertadores 2007.

La revelación llegó a través de una publicación en el sitio oficial de la confederación sudamericana, donde apareció una imagen de Leandro Paredes luciendo la vestimenta que Boca utilizará en el encuentro decisivo.

El “Xeneize” saldrá a la cancha con su tradicional camiseta azul y oro, pero acompañada por un pantalón amarillo y medias del mismo color. Esta combinación generó repercusión en las redes sociales, donde numerosos simpatizantes encontraron un parecido con la indumentaria utilizada durante la última conquista de la Copa Libertadores del club.

El recuerdo de la Copa Libertadores 2007 que ilusiona a Boca

La elección del pantalón amarillo remite directamente a la final de la Copa Libertadores 2007, cuando Boca se consagró campeón de América después de superar a Grêmio en una serie que tuvo a Juan Román Riquelme como gran protagonista.

En aquella definición, el equipo argentino también utilizó su camiseta azul y oro con pantalones amarillos, una combinación que quedó asociada a una de las noches más importantes de su historia internacional.

En aquella final de Libertadores, Boca venció a Gremio gracias a una gran actuación de Juan Román Riquelme. En aquella final de Libertadores, Boca venció a Gremio gracias a una gran actuación de Juan Román Riquelme.

Sin embargo, existe una diferencia entre ambos uniformes. Mientras que en 2007 los futbolistas utilizaron medias azules con una franja amarilla, para la final de la Sudamericana 2026 la indumentaria se completará con medias completamente amarillas.

Más allá de esa modificación, la similitud fue suficiente para despertar las cábalas entre los hinchas, que esperan que la coincidencia de colores también se traduzca en una nueva celebración continental.

Cuándo y dónde jugarán Boca y Atlético Mineiro la final de la Sudamericana

La final de la Copa Sudamericana se disputará el sábado 21 de noviembre en el Estadio Metropolitano de Barranquilla, Colombia, donde Boca y Atlético Mineiro buscarán quedarse con el título.

Para el conjunto argentino será una nueva oportunidad de ampliar su historia internacional. Y aunque el resultado dependerá exclusivamente de lo que ocurra dentro del campo de juego, la elección de la indumentaria ya consiguió trasladar a los hinchas a 2007, cuando Riquelme condujo al equipo hacia su última conquista de la Copa Libertadores.

Temas Club Atlético Boca JuniorsCopa SudamericanaCopa Libertadores de América
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Tucumán tendrá asueto administrativo y escolar el martes por la visita del papa León XIV
1

Tucumán tendrá asueto administrativo y escolar el martes por la visita del papa León XIV

Dimes y diretes: caras largas, cuentas vacías y sustos en el Concejo de San Miguel de Tucumán
2

Dimes y diretes: caras largas, cuentas vacías y sustos en el Concejo de San Miguel de Tucumán

El doctor inverosímil Nelson Castro
3

El doctor inverosímil Nelson Castro

La candidatura de Jaldo: qué caminos se pueden abrir con el dictamen del procurador
4

La candidatura de Jaldo: qué caminos se pueden abrir con el dictamen del procurador

Chahla, sobre el servicio de ómnibus en San Miguel de Tucumán: “No tenemos los fondos para mejorar el transporte”
5

Chahla, sobre el servicio de ómnibus en San Miguel de Tucumán: “No tenemos los fondos para mejorar el transporte”

Ranking notas premium
Recuerdos fotográficos: en El Molino se echaba por unos días a los clientes que se portaban mal
1

Recuerdos fotográficos: en El Molino se echaba por unos días a los clientes que se portaban mal

La cacería de mujeres trans en Palermo y cómo la violencia puede convertirse en un acto grupal
2

La cacería de mujeres trans en Palermo y cómo la violencia puede convertirse en un acto grupal

El doctor inverosímil Nelson Castro
3

El doctor inverosímil Nelson Castro

La rotonda de Alberdi: del fantasma a la licitación y del abandono a la inauguración
4

La rotonda de Alberdi: del "fantasma" a la licitación y del abandono a la inauguración

Recuerdos fotográficos: una pareja clásica del billar de los años 60
5

Recuerdos fotográficos: una pareja clásica del billar de los años 60

Más Noticias
Qué determinó la autopsia sobre la muerte de Jesús de Miguel, el futbolista que murió tras un golpe en pleno partido

Qué determinó la autopsia sobre la muerte de Jesús de Miguel, el futbolista que murió tras un golpe en pleno partido

Tucumán tendrá asueto administrativo y escolar el martes por la visita del papa León XIV

Tucumán tendrá asueto administrativo y escolar el martes por la visita del papa León XIV

Se confirmaron las sanciones a Montiel y Martínez Quarta: cuántas fechas se perderán tras el Superclásico

Se confirmaron las sanciones a Montiel y Martínez Quarta: cuántas fechas se perderán tras el Superclásico

“Cada uno tendrá su opinión”: Colapinto evitó hablar de la sanción en México y apuntó a Interlagos

“Cada uno tendrá su opinión”: Colapinto evitó hablar de la sanción en México y apuntó a Interlagos

Ranking de destructores de la Fórmula 1: cuánto gastó Alpine en reparar el auto de Colapinto

Ranking de destructores de la Fórmula 1: cuánto gastó Alpine en reparar el auto de Colapinto

Con los colores de Boca: así es el casco que estrenará Colapinto en el Gran Premio de San Pablo

Con los colores de Boca: así es el casco que estrenará Colapinto en el Gran Premio de San Pablo

La 10 de Messi ya tiene candidato: los guiños que revelan quién podría usarla en la Selección

La "10" de Messi ya tiene candidato: los guiños que revelan quién podría usarla en la Selección

Anses modificó el calendario de noviembre: qué jubilados cobrarán en nuevas fechas

Anses modificó el calendario de noviembre: qué jubilados cobrarán en nuevas fechas

Comentarios