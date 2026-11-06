¿Qué necesita Argentinos Juniors para superar a Boca y quedarse con el primer puesto de la tabla anual?

La definición de la tabla anual de la Liga Profesional promete una última jornada cargada de expectativa. Boca y Argentinos Juniors llegan igualados con 60 puntos después de 31 partidos, aunque el equipo de La Ribera tiene una ventaja que podría resultar determinante: una diferencia de gol diez tantos superior a la del conjunto dirigido por Nicolás Diez. Por eso, aunque ambos dependen de sus resultados, el panorama para el “Bicho” es considerablemente más complicado.