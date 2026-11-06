¿Qué necesita Argentinos Juniors para superar a Boca y quedarse con el primer puesto de la tabla anual?
El “Bicho” llega a la última fecha igualado en 60 puntos con el “Xeneize”, pero tiene una diferencia de gol considerablemente inferior. Ambos jugarán el sábado desde las 17.30 y la definición podría depender de una goleada histórica.
Resumen para apurados
- Boca y Argentinos Juniors definirán este sábado el liderazgo de la tabla anual de la Liga Profesional, al llegar empatados con 60 puntos a la última jornada del certamen.
- Pese a la paridad en 31 fechas, el Xeneize cuenta con diez tantos más de diferencia de gol (+22 contra +12), el primer criterio reglamentario de desempate del torneo.
- El desenlace en simultáneo consagrará al mejor equipo del año; Argentinos necesitará que Boca tropiece ante Defensa y Justicia o lograr una histórica goleada ante Huracán.
La definición de la tabla anual de la Liga Profesional promete una última jornada cargada de expectativa. Boca y Argentinos Juniors llegan igualados con 60 puntos después de 31 partidos, aunque el equipo de La Ribera tiene una ventaja que podría resultar determinante: una diferencia de gol diez tantos superior a la del conjunto dirigido por Nicolás Diez. Por eso, aunque ambos dependen de sus resultados, el panorama para el “Bicho” es considerablemente más complicado.
Los dos equipos jugarán el sábado desde las 17.30. Boca enfrentará a Defensa y Justicia, mientras que Argentinos se medirá con Huracán. Los encuentros se disputarán simultáneamente para garantizar que ninguno conozca de antemano el resultado de su competidor.
La diferencia de gol, el gran obstáculo de Argentinos Juniors
Boca llega a la última jornada con 45 goles a favor y 23 en contra, lo que representa una diferencia de +22. Argentinos, por su parte, convirtió 37 tantos y recibió 25, por lo que registra +12.
De acuerdo con el reglamento de la Liga Profesional, si dos equipos terminan igualados en puntos, el primer criterio de desempate es la diferencia de gol. Si persiste la igualdad, se considera la cantidad de goles a favor, seguida por la tabla general de Fair Play y, finalmente, un sorteo.
Esto significa que Argentinos necesita conseguir un resultado considerablemente mejor que Boca para superar al conjunto de La Ribera.
¿Cuántos goles necesita Argentinos Juniors para superar a Boca?
Si Boca derrota por 1-0 a Defensa y Justicia, alcanzará los 63 puntos y elevará su diferencia de gol a +23. En ese escenario, Argentinos también estará obligado a ganar para llegar a las 63 unidades, pero necesitará hacerlo por una diferencia de al menos 11 goles.
Una victoria por 11 tantos permitiría al “Bicho” igualar la diferencia de gol de Boca. En ese caso, el desempate pasaría a la cantidad de goles a favor, un criterio que podría favorecer a Argentinos debido a la magnitud de la goleada.
Si el “Xeneize” gana por una diferencia mayor, la exigencia aumentará proporcionalmente. Por ejemplo, ante un triunfo de Boca por dos goles, Argentinos necesitaría imponerse por al menos 12 tantos para igualar la diferencia.
En cambio, si Boca empata o pierde, el panorama cambia: una victoria de Argentinos le permitiría terminar por encima en puntos, sin necesidad de recurrir a los criterios de desempate.
La definición del sábado pondrá frente a frente dos realidades distintas: Boca buscará sostener su ventaja, mientras que Argentinos intentará conseguir un resultado que le permita dar el golpe en la última jornada.