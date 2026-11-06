Alivio para River: Gonzalo Montiel presentó su descargo en AFA y el Tribunal le reducirá la sanción tras la roja en el Superclásico

La cúpula dirigencial y el cuerpo técnico de River consideraron desmedida la pena inicial bajo la carátula de "juego brusco grave", respaldados por la jurisprudencia del propio Torneo Clausura: de las 11 expulsiones previas registradas bajo esa misma figura reglamentaria, ocho recibieron dos jornadas de suspensión y las tres restantes apenas una, lo que convirtió a Montiel en el único futbolista castigado con tres fechas en el certamen. La incógnita que resta dilucidar en la AFA es si la sanción se reducirá a una sola fecha —la cual ya quedó saldada con la victoria frente a Aldosivi en Mar del Plata— o si se fijará en dos jornadas, postergando el regreso de Cachete para un eventual duelo de cuartos de final. Al restar aún dos semanas para el inicio de los playoffs, la resolución definitiva llegará con margen temporal.