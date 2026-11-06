Alivio para River: Gonzalo Montiel presentó su descargo en AFA y el Tribunal le reducirá la sanción tras la roja en el Superclásico
El lateral derecho argumentó falta de intención y contrastó su acción con la infracción previa de Lautaro Blanco. En Núñez confían en que el castigo baje de tres fechas a una sola —ya cumplida frente a Aldosivi— para que pueda estar presente en el cruce de octavos de final del Torneo Clausura.
Resumen para apurados
- Gonzalo Montiel presentó este viernes su descargo ante el Tribunal de la AFA para reducir la sanción de tres fechas tras su expulsión en el Superclásico.
- River apeló por considerar desmedido el fallo frente a antecedentes similares del torneo, argumentando falta de intención en la jugada disputada ante Boca.
- De reducirse la pena a una fecha ya cumplida, el lateral podrá jugar los octavos de final del Clausura; de lo contrario, Giovanni González mantendrá la titularidad.
Gonzalo Montiel formalizó este viernes su descargo ante el Tribunal de Disciplina de la AFA con el objetivo de recortar la sanción de tres partidos que le fue impuesta tras la tarjeta roja directa recibida en el Superclásico ante Boca Juniors. En su presentación, el lateral campeón del mundo sostuvo que su intención fue disputar la pelota sin uso de fuerza desmedida ni ánimo de aplicar un puntapié, trazando además un paralelismo directo con la falta cometida minutos antes por Lautaro Blanco sobre Tobías Andrada, sancionada únicamente con amonestación por el árbitro Nicolás Ramírez. La resolución del organismo disciplinario se encamina a una reducción de la pena original.
La cúpula dirigencial y el cuerpo técnico de River consideraron desmedida la pena inicial bajo la carátula de "juego brusco grave", respaldados por la jurisprudencia del propio Torneo Clausura: de las 11 expulsiones previas registradas bajo esa misma figura reglamentaria, ocho recibieron dos jornadas de suspensión y las tres restantes apenas una, lo que convirtió a Montiel en el único futbolista castigado con tres fechas en el certamen. La incógnita que resta dilucidar en la AFA es si la sanción se reducirá a una sola fecha —la cual ya quedó saldada con la victoria frente a Aldosivi en Mar del Plata— o si se fijará en dos jornadas, postergando el regreso de Cachete para un eventual duelo de cuartos de final. Al restar aún dos semanas para el inicio de los playoffs, la resolución definitiva llegará con margen temporal.
En tanto, Leonardo Ponzio ya tiene garantizado el retorno a la zaga central de Lucas Martínez Quarta, quien cumplió su fecha de suspensión tras la roja temprana en La Bombonera. Si el fallo disciplinario no habilita a Montiel para los octavos de final, el lateral derecho continuará bajo la custodia del uruguayo Giovanni González. El exdefensor de Krasnodar se afianzó en esa posición tras su sólida labor ante el "Tiburón" y recibió el respaldo público del entrenador en conferencia de prensa: "Lo de él fue un paso adelante que se merecía dar. Es el primero que llega y el último que se va de todas las prácticas. Con trabajo, la recompensa aparece".