Se confirmaron las sanciones a Montiel y Martínez Quarta: cuántas fechas se perderán tras el Superclásico

El Tribunal de Disciplina de la AFA confirmó las sanciones para los dos expulsados de River en el Superclásico. Gonzalo Montiel recibió tres fechas de suspensión por “juego brusco grave”, por la fuerte infracción sobre Lautaro Blanco. Lucas Martínez Quarta, que vio la roja antes de los 10 minutos por cortar una ocasión manifiesta de gol, fue suspendido por una fecha.