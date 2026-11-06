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Se confirmaron las sanciones a Montiel y Martínez Quarta: cuántas fechas se perderán tras el Superclásico

El club apelará con el antecedente de Franco Nicola, de Atlético Tucumán, a quien le redujeron la pena de dos fechas a una.

LOS EXPULSADOS. Martínez Quarta y Montiel dejaron a River con nueve jugadores en el Superclásico en La Bombonera.
LOS EXPULSADOS. Martínez Quarta y Montiel dejaron a River con nueve jugadores en el Superclásico en La Bombonera.
Por Redacción Deportes Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La AFA sancionó a Gonzalo Montiel con tres fechas de suspensión y a Lucas Martínez Quarta con una tras sus expulsiones en el Superclásico ante Boca en La Bombonera.
  • Montiel fue castigado por juego brusco grave y Martínez Quarta por evitar un gol manifiesto. Ambos ya cumplieron una jornada de sanción en el último duelo ante Aldosivi.
  • River apelará el fallo de Montiel para que dispute los octavos de final del Clausura y solicitó formalmente que el árbitro Nicolás Ramírez no vuelva a dirigir al equipo.
Resumen generado con IA

El Tribunal de Disciplina de la AFA confirmó las sanciones para los dos expulsados de River en el Superclásico. Gonzalo Montiel recibió tres fechas de suspensión por “juego brusco grave”, por la fuerte infracción sobre Lautaro Blanco. Lucas Martínez Quarta, que vio la roja antes de los 10 minutos por cortar una ocasión manifiesta de gol, fue suspendido por una fecha.

Montiel ya cumplió el primero de esos partidos ante Aldosivi, en el triunfo del jueves que cerró la fase regular. Así, se perderá los octavos de final del Clausura y unos eventuales cuartos. Si River queda eliminado antes, completará la sanción en el arranque del Apertura 2027.

Martínez Quarta, en cambio, ya cumplió su fecha ante Aldosivi y estará disponible para los octavos de final.

La bronca en River

El castigo a Montiel es el más duro del campeonato. Es el primer futbolista del Clausura que recibe tres fechas: hasta ahora hubo otras 11 expulsiones por juego brusco, tres sancionadas con una fecha y ocho con dos.

Por eso, River apelará para reducir la pena, y tomará como antecedente el caso de Franco Nicola, de Atlético Tucumán, a quien en este mismo torneo le bajaron la sanción de dos fechas a una. Además, el presidente Stefano Di Carlo confirmó que el club pidió formalmente que Nicolás Ramírez, el árbitro del Superclásico, no vuelva a dirigir a River.

Si la apelación no prospera, Leonardo Ponzio tendrá que recurrir a Giovanni González, que fue titular ante Aldosivi y suma siete partidos desde su llegada al club. River jugará los octavos de final a partido único, ante un rival que se definirá al cierre de la fase regular.

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