“No me siento culpable de nada”: la postura de Jorge Jesus tras el retiro definitivo de Cristiano Ronaldo de Portugal
En la conferencia de prensa previa a la Nations League, el entrenador luso aseguró que no se arrepiente de ninguna de sus decisiones y confirmó que se enteró del adiós del astro al mismo tiempo que el público.
Resumen para apurados
- En conferencia de prensa, el DT de Portugal Jorge Jesus afirmó no sentirse culpable por el retiro de Cristiano Ronaldo, justificando sus decisiones tácticas ante el recambio.
- Jesus reveló que conoció la noticia al mismo tiempo que el público y descartó conflictos personales tras haber dirigido juntos a CR7 en el Al-Nassr de Arabia Saudita.
- Sin su histórico goleador, Bernardo Silva asume la capitanía lusa de cara a los cuartos de final de la Nations League, con la misma exigencia de ganar títulos.
En la presentación oficial de la nómina de 28 futbolistas convocados para la próxima ventana internacional de la UEFA Nations League, el director técnico de la selección de Portugal, Jorge Jesus, enfrentó de manera frontal las preguntas en torno al retiro definitivo de Cristiano Ronaldo del combinado nacional. Lejos de esquivar la controversia o mostrarse dubitativo, el estratega de 72 años defendió con firmeza las determinaciones tácticas que marcaron el final del ciclo del goleador histórico con la camiseta lusa: “Si pudiera volver el tiempo atrás, no cambiaría nada. Cero. Tomé una decisión como entrenador, pensando en mi equipo y en el equipo portugués. No hice nada para que esto sucediera”.
El entrenador insistió en que el desenlace de la carrera internacional de "CR7" era un proceso previsto en el mediano plazo debido al recambio generacional. “Quizás me precipité, pero no fue por mi culpa. Él ya sabía que, con más o menos convocatorias, esto iba a suceder; siempre estuvo previsto que ocurriera durante mi mandato. No me siento culpable de nada con respecto a su partida”, afirmó. Pese a la tensión que rodeó el epílogo del delantero, el DT elogió su legado deportivo: “Respeto su decisión y su trayectoria jamás puede ignorarse. Siempre será un símbolo nacional para los jóvenes. En el plano deportivo tomó otra determinación y la respeto, pero el hecho de que "Cris" ya no esté no nos traerá ni más ni menos responsabilidad”.
Asimismo, Jesus reveló que no mantuvo un diálogo personal con Cristiano antes de su comunicado y que tomó conocimiento del adiós “al mismo tiempo que todos”. Frente a las consultas sobre el vacío de liderazgo en el vestuario, el técnico detalló el criterio de antigüedad por cantidad de partidos internacionales para establecer el nuevo orden de portadores del brazalete: con la salida del atacante, Bernardo Silva asumirá como capitán principal, acompañado en el grupo de referentes por Rúben Dias, João Cancelo, Rúben Neves y Bruno Fernandes.
El seleccionador también recordó el año compartido en el Al-Nassr de Arabia Saudita, donde forjaron un vínculo estrecho y conquistaron un título, desestimando que exista una enemistad en el plano personal más allá de las diferencias de criterio futbolístico. Enfocado en la competencia oficial y tras lograr el boleto a los cuartos de final de la Nations League —instancia a la que hasta ahora sólo accedieron Portugal y España—, Jesus minimizó la presión externa por la ausencia del ídolo: “Los entrenadores siempre estamos bajo la presión de los resultados. Con un plantel de esta jerarquía se aspira a ganar títulos y la exigencia será exactamente la misma”.