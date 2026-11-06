“No me siento culpable de nada”: la postura de Jorge Jesus tras el retiro definitivo de Cristiano Ronaldo de Portugal

El entrenador insistió en que el desenlace de la carrera internacional de "CR7" era un proceso previsto en el mediano plazo debido al recambio generacional. “Quizás me precipité, pero no fue por mi culpa. Él ya sabía que, con más o menos convocatorias, esto iba a suceder; siempre estuvo previsto que ocurriera durante mi mandato. No me siento culpable de nada con respecto a su partida”, afirmó. Pese a la tensión que rodeó el epílogo del delantero, el DT elogió su legado deportivo: “Respeto su decisión y su trayectoria jamás puede ignorarse. Siempre será un símbolo nacional para los jóvenes. En el plano deportivo tomó otra determinación y la respeto, pero el hecho de que "Cris" ya no esté no nos traerá ni más ni menos responsabilidad”.