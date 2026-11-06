“No sé qué más quieren que haga”: el desesperado reclamo de Liam Lawson ante la incertidumbre sobre su futuro en la F1

Los números respaldan con creces el reclamo del oceánico en la pista. Lawson se ubica en la novena posición del Campeonato de Pilotos con 83 unidades, erigiéndose como el corredor más productivo del pelotón medio por detrás de las cuatro escuderías hegemónicas (Mercedes, Ferrari, Red Bull y McLaren). Su cosecha duplica ampliamente la de su compañero de equipo, Arvid Lindblad (11° con 38 puntos), y aventaja con margen a la referencia de Alpine, Pierre Gasly (10° con 42). Con 17 llegadas en zona puntuable a lo largo del año —incluidas las carreras Sprint— y 26 unidades sumadas en sus últimas cuatro presentaciones (entre ellas un quinto puesto en la Sprint de Singapur y un séptimo en México), incluso respondió con solvencia cuando debió subir de urgencia a Red Bull Racing para cubrir al lesionado Isack Hadjar, cosechando un sexto puesto en España y un séptimo en Países Bajos.