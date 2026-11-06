En vivo: Franco Colapinto quedó 9° en la FP1 en el GP de Brasil

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El plan de Alpine al detalle: simulacro de clasificación y ritmo de carrera para Colapinto

Completada la primera sesión en Interlagos, se conocieron los programas de trabajo diferenciados que ejecutó Alpine con sus dos monoplazas:

Franco Colapinto: Cumplió una rutina clásica de fin de semana. Inició la tanda con neumáticos medios para chequear el balance general y adaptarse a las condiciones de la pista. Luego, el equipo descargó combustible y montó compuestos blandos para ensayar simulación de clasificación (donde marcó su mejor vuelta). Cerró la práctica con tanques llenos para recolectar datos de degradación y ritmo en configuración de carrera.

Gabriele Minì: El italiano arrancó la tanda con parrillas de sensores aerodinámicos (aero rakes) montadas en el auto de Gasly para recolectar información técnica clave de flujo de aire para los ingenieros. Una vez retirada la estructura, giró con medios y blandos; aprovechó el pico de mejora y engomado del asfalto hacia el final de la sesión para clavar su vuelta rápida y meterse 7°, justo cuando Colapinto ya rodaba con carga pesada.