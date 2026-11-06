EspectáculosTV, Cine y Series

La película tucumana “Tierra Citrus” se proyectará gratis este domingo

La producción de Ayelén Agüero, filmada en Alpachiri, retrata la vida de una comunidad atravesada por la actividad citrícola. La función será a las 18, con entrada libre y gratuita.

PRODUCCIÓN LOCAL. La película cuenta la historia de Lucía y su abuelo en un pueblo atravesado por la actividad citrícola.
PRODUCCIÓN LOCAL. La película cuenta la historia de Lucía y su abuelo en un pueblo atravesado por la actividad citrícola.
Por Redacción Espectáculos Hace 30 Min

Resumen para apurados

  • La película tucumana "Tierra Citrus", de Ayelén Agüero, se proyectará gratis este domingo a las 18 en el Espacio INCAA de San Miguel de Tucumán para acercar el cine local al público.
  • Filmada en Alpachiri y premiada en el Festival Cine de las Alturas, la obra retrata la vida de cosecheros de limón mediante el vínculo entre una niña y su abuelo.
  • La función gratuita fomenta el acceso a la cultura regional y visibiliza tanto los saberes populares como los deseos de cambio en las nuevas generaciones tucumanas.
Resumen generado con IA

El cine tucumano tendrá una nueva oportunidad de encontrarse con el público local este domingo. “Tierra Citrus”, una película dirigida por Ayelén Agüero y filmada en los campos de limones de Alpachiri, se proyectará a las 18 en el Espacio INCAA Sala Orestes Caviglia, en San Miguel de Tucumán.

La historia tiene como protagonista a Lucía, una niña que busca aliviar la tristeza de su abuelo a través de sus rituales. En el pueblo donde vive, la actividad citrícola atraviesa la economía y la vida cotidiana de las familias, cuyas experiencias están marcadas por décadas de trabajo en la cosecha.

A partir de ese escenario, la película aborda los vínculos comunitarios, las prácticas de fe y los saberes populares que las mujeres transmiten de generación en generación. También pone el foco en las nuevas generaciones y en sus deseos de imaginar un futuro diferente.

Cine de las Alturas: “Tierra citrus” obtuvo una mención en el festival andino que se hizo en Jujuy

Cine de las Alturas: “Tierra citrus” obtuvo una mención en el festival andino que se hizo en Jujuy
ENTRE LIMONES. La producción tucumana retrata la vida de una comunidad rural del sur de la provincia. ENTRE LIMONES. La producción tucumana retrata la vida de una comunidad rural del sur de la provincia.

Dónde y cuándo ver “Tierra Citrus”

La función especial será este domingo 8 de noviembre, a las 18, en el Espacio INCAA Sala Orestes Caviglia, ubicado en San Martín 251, en San Miguel de Tucumán.

La entrada será libre y gratuita. La proyección invita a conocer una historia filmada en territorio tucumano, con sus paisajes, sus trabajadores y las experiencias de una comunidad atravesada por la producción de limones.

WHATSAPP ESTUDIANTES ¡Tu voz es importante para nosotros! Contanos sobre eventos en Tucumán; proponé temas para nuestros artículos o comentá lo que estuviste leyendo. Escribinos al WhatsApp Estudiantes de LA GACETA.
Temas TucumánSan Miguel de TucumánArgentinaJóvenes
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Tucumán tendrá asueto administrativo y escolar el martes por la visita del papa León XIV
1

Tucumán tendrá asueto administrativo y escolar el martes por la visita del papa León XIV

Dimes y diretes: caras largas, cuentas vacías y sustos en el Concejo de San Miguel de Tucumán
2

Dimes y diretes: caras largas, cuentas vacías y sustos en el Concejo de San Miguel de Tucumán

El doctor inverosímil Nelson Castro
3

El doctor inverosímil Nelson Castro

La candidatura de Jaldo: qué caminos se pueden abrir con el dictamen del procurador
4

La candidatura de Jaldo: qué caminos se pueden abrir con el dictamen del procurador

Chahla, sobre el servicio de ómnibus en San Miguel de Tucumán: “No tenemos los fondos para mejorar el transporte”
5

Chahla, sobre el servicio de ómnibus en San Miguel de Tucumán: “No tenemos los fondos para mejorar el transporte”

Ranking notas premium
Recuerdos fotográficos: en El Molino se echaba por unos días a los clientes que se portaban mal
1

Recuerdos fotográficos: en El Molino se echaba por unos días a los clientes que se portaban mal

La cacería de mujeres trans en Palermo y cómo la violencia puede convertirse en un acto grupal
2

La cacería de mujeres trans en Palermo y cómo la violencia puede convertirse en un acto grupal

El doctor inverosímil Nelson Castro
3

El doctor inverosímil Nelson Castro

La rotonda de Alberdi: del fantasma a la licitación y del abandono a la inauguración
4

La rotonda de Alberdi: del "fantasma" a la licitación y del abandono a la inauguración

Recuerdos fotográficos: una pareja clásica del billar de los años 60
5

Recuerdos fotográficos: una pareja clásica del billar de los años 60

Más Noticias
Alerta por tormentas y ráfagas: cómo afectará el cambio de tiempo a Tucumán y el NOA en el fin de semana

Alerta por tormentas y ráfagas: cómo afectará el cambio de tiempo a Tucumán y el NOA en el fin de semana

Tucumán tendrá asueto administrativo y escolar el martes por la visita del papa León XIV

Tucumán tendrá asueto administrativo y escolar el martes por la visita del papa León XIV

Rusherking contó el calvario de su relación con la China Suárez: Me quería morir

Rusherking contó el calvario de su relación con la China Suárez: "Me quería morir"

Anses modificó el calendario de noviembre: qué jubilados cobrarán en nuevas fechas

Anses modificó el calendario de noviembre: qué jubilados cobrarán en nuevas fechas

Viernes con Tormentas, Zonda y ráfagas extremas: 11 provincias están bajo alerta amarilla

Viernes con Tormentas, Zonda y ráfagas extremas: 11 provincias están bajo alerta amarilla

La candidatura de Jaldo: qué caminos se pueden abrir con el dictamen del procurador

La candidatura de Jaldo: qué caminos se pueden abrir con el dictamen del procurador

El doctor inverosímil Nelson Castro

El doctor inverosímil Nelson Castro

Chahla, sobre el servicio de ómnibus en San Miguel de Tucumán: “No tenemos los fondos para mejorar el transporte”

Chahla, sobre el servicio de ómnibus en San Miguel de Tucumán: “No tenemos los fondos para mejorar el transporte”

Comentarios