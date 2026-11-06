La película tucumana “Tierra Citrus” se proyectará gratis este domingo

Resumen para apurados
- La película tucumana "Tierra Citrus", de Ayelén Agüero, se proyectará gratis este domingo a las 18 en el Espacio INCAA de San Miguel de Tucumán para acercar el cine local al público.
- Filmada en Alpachiri y premiada en el Festival Cine de las Alturas, la obra retrata la vida de cosecheros de limón mediante el vínculo entre una niña y su abuelo.
- La función gratuita fomenta el acceso a la cultura regional y visibiliza tanto los saberes populares como los deseos de cambio en las nuevas generaciones tucumanas.
El cine tucumano tendrá una nueva oportunidad de encontrarse con el público local este domingo. “Tierra Citrus”, una película dirigida por Ayelén Agüero y filmada en los campos de limones de Alpachiri, se proyectará a las 18 en el Espacio INCAA Sala Orestes Caviglia, en San Miguel de Tucumán.
La historia tiene como protagonista a Lucía, una niña que busca aliviar la tristeza de su abuelo a través de sus rituales. En el pueblo donde vive, la actividad citrícola atraviesa la economía y la vida cotidiana de las familias, cuyas experiencias están marcadas por décadas de trabajo en la cosecha.
A partir de ese escenario, la película aborda los vínculos comunitarios, las prácticas de fe y los saberes populares que las mujeres transmiten de generación en generación. También pone el foco en las nuevas generaciones y en sus deseos de imaginar un futuro diferente.
Dónde y cuándo ver “Tierra Citrus”
La función especial será este domingo 8 de noviembre, a las 18, en el Espacio INCAA Sala Orestes Caviglia, ubicado en San Martín 251, en San Miguel de Tucumán.
La entrada será libre y gratuita. La proyección invita a conocer una historia filmada en territorio tucumano, con sus paisajes, sus trabajadores y las experiencias de una comunidad atravesada por la producción de limones.