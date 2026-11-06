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Dinero, renovaciones y refuerzos: la línea que bajaría la CD de San Martín para el armado de 2027

Con el plantel licenciado hasta el martes 10, en La Ciudadela se multiplican las reuniones. Varios futbolistas con contrato hasta diciembre esperan respuestas.

TIEMPO DE DECISIONES. Lejos de la cancha, en La Ciudadela se juega otro partido: el del armado del plantel para la próxima temporada.
TIEMPO DE DECISIONES. Lejos de la cancha, en La Ciudadela se juega otro partido: el del armado del plantel para la próxima temporada. Foto de Gonzalo Cabrera Terrazas.
Por Gonzalo Cabrera Terrazas Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • La dirigencia de San Martín de Tucumán fijó en La Ciudadela un tope salarial para 2027, sin contratos altos, para ordenar las finanzas tras su peor campaña deportiva.
  • La medida sigue a un 2026 con más de 20 refuerzos fallidos. El DT Alejandro Orfila presentó 10 bajas y el club exige que los jugadores que deseen seguir bajen sus pretensiones.
  • El equipo volverá a entrenar el martes con juveniles promovidos, mientras la dirigencia evalúa contratar un director deportivo para encarar la búsqueda del ascenso.
Resumen generado con IA

Los teléfonos no dejan de sonar en San Martín. Mensajes, llamados y contactos con distintos representantes se suceden a toda hora, tanto para hablar de renovaciones como de posibles incorporaciones. Y esa actividad no se detendría ni durante el fin de semana ni en los próximos días.

Aunque el plantel está licenciado hasta el martes, en La Ciudadela se viven horas decisivas. El movimiento es constante en sus pasillos, donde la CD y el cuerpo técnico empezaron a delinear cómo será la vuelta a los trabajos y, sobre todo, la conformación del equipo para 2027, después de la peor campaña del club en una década. En los despachos, las reuniones se multiplican y cada llamado suma una nueva pieza al rompecabezas.

En ese escenario, ya hay una premisa clara. “No va a haber contratos altos para 2027”, le confió un allegado de la comisión directiva a LA GACETA sobre cuál sería la línea para el próximo año. Sin embargo, aclaró que no se trata de un recorte. “El presupuesto va a ser prácticamente el mismo que se manejó este año. No se va a bajar, pero no va a haber jugadores que cobren mucho más que sus compañeros”, explicó.

Esa decisión impactaría de lleno en las renovaciones de quienes no integraron la lista de 10 bajas que presentó Alejandro Orfila. “Algunos van a tener que bajar sus pretensiones económicas si quieren seguir. Se está analizando caso por caso, pensando también en los refuerzos que van a llegar”, agregó la fuente. La intención sería sostener parte de la base sin quitarle margen al mercado de pases. En 2026, la institución sumó más de 20 incorporaciones y muchas de ellas no completaron el año.

Uno por uno

Buena parte de esas situaciones tiene un denominador común: vínculos que vencen en diciembre. Entre ellos aparecen los de Víctor Salazar, Ezequiel Parnisari, Agustín Graneros, Santiago Briñone, Gabriel Carabajal y Nahuel Gallardo, habituales titulares durante la temporada. Con cada uno habría una charla particular. A eso se suman los préstamos de Bruno Cabrera, cuya continuidad es una prioridad para el entrenador, y de Luca Arfaras, que la CD pretendería extender. También deberán resolverse los casos de Kevin López y Lautaro Ovando, cedidos y en recuperación de lesiones ligamentarias. Entre los que tendrían el futuro asegurado figura Alan Cisnero, que renovó hasta 2028.

Mientras tanto, en las próximas horas Orfila debería presentar la nómina de quienes se reintegrarán a las tareas el martes. Será el primer paso de una semana en la que seguirían las definiciones sobre quiénes se quedan y quiénes no. Además, resta oficializar la salida de Darío Sand, que tendría contrato hasta diciembre de 2027. La lista podría incluir a juveniles, ya que el DT avisó que habrá chicos del plantel liguista que serán promovidos a Primera. “No se van a entrenar nada más; van a competir”, aseguró.

El perfil

La línea coincide con lo que expresó el propio Orfila tras ser ratificado. “Quiero jugadores que quieran venir a jugar a San Martín. No quiero jugadores que vengan a comprarse un departamento. A San Martín no se viene a comprar un departamento: se viene a pelear por la camiseta y a luchar por el objetivo de ascender a Primera”, había advertido en la conferencia del 30 de octubre.

En esa misma presentación, Oscar Mirkin planteó que la apuesta pasaría por mantener un núcleo y sumar nombres. “Estamos convencidos de que, manteniendo la base actual del plantel, con incorporaciones a la altura de nuestra historia y con los chicos del club, lograremos los objetivos propuestos”, afirmó el presidente. También dejó en claro que el dinero sería un condicionante. “Estamos sin competencia deportiva, por lo tanto sin ingresos por recaudación ni por venta de abonos, y con una disminución de la cuota social”, alertó.

Con ese panorama, la dirigencia evalúa contratar un director deportivo, un cargo vacante desde la salida de Facundo Pérez Castro, en junio.

Con el reloj corriendo, lo que suceda resultará determinante. El martes, cuando el conjunto de Bolívar y Pellegrini vuelva a los entrenamientos, empezaría a verse el primer boceto del San Martín que viene.

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