Dinero, renovaciones y refuerzos: la línea que bajaría la CD de San Martín para el armado de 2027

Uno por uno

Buena parte de esas situaciones tiene un denominador común: vínculos que vencen en diciembre. Entre ellos aparecen los de Víctor Salazar, Ezequiel Parnisari, Agustín Graneros, Santiago Briñone, Gabriel Carabajal y Nahuel Gallardo, habituales titulares durante la temporada. Con cada uno habría una charla particular. A eso se suman los préstamos de Bruno Cabrera, cuya continuidad es una prioridad para el entrenador, y de Luca Arfaras, que la CD pretendería extender. También deberán resolverse los casos de Kevin López y Lautaro Ovando, cedidos y en recuperación de lesiones ligamentarias. Entre los que tendrían el futuro asegurado figura Alan Cisnero, que renovó hasta 2028.