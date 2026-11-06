Con los colores de Boca: así es el casco que estrenará Colapinto en el Gran Premio de San Pablo

Resumen para apurados
- Franco Colapinto presentó el casco con guiños a Boca y Argentina que lucirá este fin de semana en el GP de San Pablo para homenajear sus raíces y sponsors.
- El piloto de Alpine vestirá además un buzo azul y amarillo por un acuerdo comercial, y busca revancha en Interlagos tras haber sido sancionado sin puntos en México.
- Ante una gran concurrencia de hinchas argentinos en Brasil, Colapinto buscará cerrar la gira americana sumando puntos y trasladando el buen ritmo del auto.
Franco Colapinto tendrá un casco especial en el Gran Premio de San Pablo. El piloto de Alpine presentó el diseño que estrenará en Interlagos, con referencias a la Argentina y a Boca, y lo explicó en pocas palabras: “Me representa un poco a mí, a Boquita y a Mercado Libre”.
El casco tiene el sol y la bandera argentina, además de unas letras especiales. Los guiños a Boca aparecen en el diseño del número, y también figuran sus sponsors, entre ellos Latin Securities.
El casco no es la única novedad. Alpine preparó para Colapinto un buzo antiflama amarillo y azul, en el marco de su acuerdo comercial con Mercado Libre, y el argentino lo usará durante todo el fin de semana en Brasil.
El casco que el diseÃ±ador Andy Werner le hizo a Franco Colapinto para la carrera FÃ³rmula 1 en San Pablo, Brasil. https://t.co/ASi4qayayS https://t.co/MRns09UGDM— Corta (@somoscorta) November 6, 2026
Un guiño bien "xeneize"
Colapinto es hincha declarado de Boca, y no es la primera vez que lleva al club en su casco. Esta vez, los colores azul y amarillo acompañarán también su ropa de competición, en una carrera que siente como de local por la cantidad de argentinos que suelen viajar a San Pablo.
El piloto llega a Interlagos con ganas de revancha, después de la sanción que lo dejó sin puntos en México. “Nos gustaría trasladar el ritmo de carrera que mostramos en México a este fin de semana”, dijo en la previa.
El objetivo es cerrar con un buen resultado la seguidilla de tres carreras en América. El casco, mientras tanto, ya es uno de los protagonistas del fin de semana.