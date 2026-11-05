Secuestraron más de 17 kilos de marihuana en un control policial en Colalao del Valle

Resumen para apurados
- Este jueves, la Policía de Tucumán detuvo a tres hombres en Colalao del Valle tras incautar 17,5 kilos de marihuana en su auto, acusados de presunto narcotráfico.
- El hallazgo ocurrió durante el Operativo Lapacho al requisar una Ford EcoSport, donde hallaron 16 paquetes rectangulares de droga ocultos en dos bolsos de viaje y cuatro celulares.
- Los detenidos quedaron incomunicados a disposición del Juzgado Federal N° 2 de Tucumán, que profundizará la investigación por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes.
Efectivos de la Policía de Tucumán secuestraron 17,5 kilos de marihuana durante un control vehicular realizado en el destacamento fronterizo de Colalao del Valle, en el marco del Operativo Lapacho. Por el hecho, tres hombres oriundos de Catamarca quedaron detenidos e incomunicados por disposición de la Justicia Federal.
El procedimiento se concretó este jueves, cuando los uniformados detuvieron la marcha de una camioneta Ford EcoSport en la que se trasladaban los tres hombres.
Durante la inspección del vehículo, que se realizó en presencia de testigos, los policías encontraron dos bolsos de viaje negros. En su interior había 16 paquetes rectangulares de color amarillo que contenían marihuana. El peso total de la sustancia superó los 17,5 kilos.
Además del estupefaciente, los efectivos secuestraron la camioneta y cuatro teléfonos celulares de distintas marcas.
Tras el hallazgo, el personal policial dio intervención al Juzgado Federal N° 2 de Tucumán. Desde ese organismo dispusieron la participación de efectivos de la Dirección Drogas Peligrosas Oeste (Didrop), el secuestro de los elementos encontrados y la detención e incomunicación de los tres ocupantes.
La causa quedó encuadrada en una presunta infracción a la Ley Nacional N° 23.737 de Estupefacientes. La investigación continúa bajo la intervención de la Justicia Federal.