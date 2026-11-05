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Las acciones de Mercado Libre se hundieron en Wall Street: ¿cuáles son los motivos detrás de la caída?

La compañía fundada por Marcos Galperin presentó su balance del tercer trimestre de 2026, pero sus ganancias quedaron por debajo de las expectativas de los analistas.

Las acciones de Mercado Libre cayeron 12,4% y tocaron su menor valor desde 2024.
Las acciones de Mercado Libre cayeron 12,4% y tocaron su menor valor desde 2024.
Por Redacción Economía Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Las acciones de Mercado Libre cayeron 12,4% este jueves en Wall Street tras presentar un balance con ganancias trimestrales por debajo de las expectativas de los analistas.
  • La baja respondió al recorte de márgenes operativos por mayores gastos en logística, IA y envíos gratis para enfrentar la competencia de Amazon y firmas asiáticas.
  • La incertidumbre regulatoria en Brasil por la venta de fármacos y la volatilidad financiera internacional plantean dudas sobre el rendimiento futuro de la compañía.
Resumen generado con IA

Las acciones de Mercado Libre registraron una fuerte caída este jueves en Wall Street. Los papeles de la compañía líder del comercio electrónico en América Latina retrocedieron un 12,4% luego de la presentación de sus resultados financieros del tercer trimestre de 2026 y llegaron a su menor cotización desde abril de 2024.

Los títulos descendieron hasta ubicarse apenas por encima de los U$S1.530, en una jornada marcada por la reacción negativa de los inversores frente al balance de la empresa fundada por Marcos Galperin.

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El retroceso respondió a una combinación de factores. Si bien la firma informó ingresos récord y una facturación superior a los U$S10.750 millones, algunos indicadores quedaron por debajo de las proyecciones del mercado. A esto se sumaron las dudas sobre el impacto de sus inversiones y un escenario económico y financiero que genera incertidumbre en la región.

Por qué cayeron las acciones de Mercado Libre

Uno de los principales motivos de la reacción negativa fue que la ganancia neta alcanzó los U$S448 millones, por debajo de los U$S473 millones que esperaban los analistas de Wall Street.

Otro factor estuvo relacionado con la estrategia de expansión de la compañía. Para ganar escala y competir con rivales como Amazon y distintas plataformas asiáticas, Mercado Libre incrementó sus inversiones y resignó parte de su margen operativo, consignó el portal Infobae. 

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Entre los desembolsos se destacaron los destinados a infraestructura logística, la ampliación de los envíos gratuitos -con fuertes incentivos en mercados como Brasil y México- y el aumento del gasto en inteligencia artificial.

Las dudas sobre los nuevos negocios y el contexto internacional

La cautela de los inversores también estuvo vinculada con los planes de la empresa para ingresar al mercado de venta de medicamentos con receta en Brasil. Esa iniciativa enfrenta obstáculos e incertidumbre regulatoria por parte de Anvisa, la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria del país vecino.

A estos factores se sumó un escenario internacional adverso. La volatilidad generada por las elecciones presidenciales en Brasil y los comicios de medio término en Estados Unidos impactó sobre los mercados de la región.

En Wall Street, además, se registró un clima negativo para el sector tecnológico y una rotación de capitales luego de las elecciones estadounidenses. Ese movimiento afectó especialmente a los activos de mayor volatilidad, entre ellos los de Mercado Libre.

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