River apelará la dura sanción a Gonzalo Montiel: por qué recibió tres fechas de suspensión y qué partidos se perdería

La sanción a Gonzalo Montiel desató un nuevo foco de conflicto entre River y la AFA. El Tribunal de Disciplina resolvió suspender al lateral por tres fechas después de su expulsión en el Superclásico frente a Boca, debido a una fuerte infracción sobre Lautaro Blanco. La decisión provocó malestar en Núñez y llevó a la dirigencia encabezada por Stéfano Di Carlo a tomar la determinación de apelar el fallo para intentar reducir el castigo.