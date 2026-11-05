River apelará la dura sanción a Gonzalo Montiel: por qué recibió tres fechas de suspensión y qué partidos se perdería
El Tribunal de Disciplina de la AFA castigó al lateral por su expulsión ante Boca en el Superclásico. La dirigencia del “Millonario” considera desproporcionada la pena y buscará reducirla antes de los playoffs del Torneo Clausura.
Resumen para apurados
- River apelará ante la AFA la suspensión de tres fechas a Gonzalo Montiel tras su expulsión en el Superclásico ante Boca, por considerarla una sanción desproporcionada.
- El club sostiene que hubo once expulsiones similares en el Clausura sancionadas con menor dureza y cuestiona las decisiones arbitrales recientes hacia el plantel millonario.
- Si el fallo no se reduce, Montiel se perderá los octavos y eventuales cuartos de final del torneo, obligando al cuerpo técnico a recurrir al uruguayo Giovanni González.
La sanción a Gonzalo Montiel desató un nuevo foco de conflicto entre River y la AFA. El Tribunal de Disciplina resolvió suspender al lateral por tres fechas después de su expulsión en el Superclásico frente a Boca, debido a una fuerte infracción sobre Lautaro Blanco. La decisión provocó malestar en Núñez y llevó a la dirigencia encabezada por Stéfano Di Carlo a tomar la determinación de apelar el fallo para intentar reducir el castigo.
El árbitro había expulsado a Montiel por una acción considerada como “juego brusco grave”. Sin embargo, lo que generó mayor indignación en River fue la extensión de la suspensión, especialmente al compararla con otros antecedentes registrados durante el Torneo Clausura.
Según los datos que maneja el club, durante el campeonato se produjeron otras 11 expulsiones por juego brusco. En tres casos, los futbolistas recibieron una fecha de suspensión, mientras que en los ocho restantes fueron castigados con dos jornadas. Montiel, en cambio, fue el único sancionado con tres partidos.
La bronca de River con la AFA y los antecedentes del Superclásico
El malestar también está relacionado con otras decisiones arbitrales. En River consideran que Lautaro Blanco protagonizó una infracción de características similares sobre Tobías Andrada, aunque el futbolista de Boca no recibió una sanción que le impida disputar el próximo encuentro.
A esa comparación se suma lo ocurrido con Lucas Martínez Quarta, quien también fue expulsado durante el Superclásico, pero recibió solamente una fecha de suspensión por impedir una oportunidad manifiesta de gol.
La resolución del Tribunal llegó, además, en medio de un clima de tensión entre River y las autoridades arbitrales. Días atrás, Di Carlo había confirmado que la institución solicitó formalmente que Nicolás Ramírez no vuelva a dirigir al equipo.
Qué partidos se perdería Gonzalo Montiel y quién lo reemplazaría
Montiel ya cumplió la primera fecha de suspensión durante el encuentro frente a Aldosivi. Por lo tanto, si la apelación no prospera, deberá ausentarse de los octavos de final del Torneo Clausura y del siguiente compromiso oficial de River.
En caso de que el “Millonario” avance, tampoco podrá disputar los cuartos de final. Si el equipo queda eliminado en octavos, la fecha restante se trasladaría al comienzo del Torneo Apertura 2027.
Mientras la dirigencia prepara la apelación, el cuerpo técnico analiza las alternativas para cubrir el lateral derecho. El uruguayo Giovanni González aparece como el principal candidato para ocupar el lugar de Montiel en el inicio de los playoffs.
La resolución del reclamo será determinante para conocer cuándo podrá regresar el campeón del mundo, en un momento en el que River necesita contar con sus principales futbolistas para afrontar la definición del campeonato.