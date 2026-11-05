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"Ganarle el partido a la Hepatitis C", la campaña que busca en Tucumán pacientes para curarlos

La Asociación Civil Buena Vida lanzó su campaña en la provincia para encontrar pacientes diagnosticados con hepatitis C que siguen portando el virus sin haberse curado.

HEPATITIS C. Se estima que afecta a cerca del 1% de la población de Argentina y evoluciona a formas crónicas en el 80% o 90% de los casos.
HEPATITIS C. Se estima que afecta a cerca del 1% de la población de Argentina y evoluciona a formas crónicas en el 80% o 90% de los casos.
Por Redacción Sociedad Hace 6 Min

Resumen para apurados

  • La Asociación Buena Vida lanzó en Tucumán una campaña para hallar a pacientes con hepatitis C sin tratar y evitar que sufran complicaciones hepáticas graves.
  • Hoy existen fármacos con cobertura total que curan al 98% de los casos en pocas semanas, pero muchos pacientes no acceden por desinformación o temor infundado.
  • La iniciativa de microeliminación se extenderá a todo el país y busca incentivar testeos universales para erradicar una enfermedad asintomática pero mortal.
Resumen generado con IA

La Asociación Buena Vida lanzó en Tucumán su campaña bajo el lema "Ganarle el partido a la Hepatitis C", con el objetivo de convocar a todas las personas que ya saben que tienen hepatitis C, pero que -por distintos motivos- nunca iniciaron tratamiento o no completaron la cura.

“Con esta campaña buscamos impedir que el virus avance, porque no hay tiempo que perder y lo peor que puede hacer un paciente es dejarse estar y no priorizar su salud”, sostuvo Rubén Cantelmi, paciente curado de hepatitis C y presidente de la asociación civil Buena Vida, que lidera esta iniciativa.

En la actualidad, los medicamentos modernos curan al 98% de las personas con hepatitis C, en pocas semanas, prácticamente sin efectos adversos relevantes y con cobertura del 100% por parte de obras sociales, prepagas y por el Estado -para aquellos que no tienen cobertura-, pero muchos pacientes aún permanecen sin atenderse debido a falsas creencias, desinformación o desánimo.

La hepatitis C no da síntomas durante años y puede avanzar sin ser detectada hasta generar cirrosis, cáncer de hígado, falla hepática o la necesidad de un trasplante.

“Cuanto antes se cure un paciente, menos posibilidades tiene de desarrollar daño hepático que ponga en riesgo su salud. Hoy tenemos tratamientos seguros y muy efectivos, que curan en pocas semanas, por lo que no hay motivos para posponer la decisión de tratarse. El tiempo es clave: cuanto antes se actúe, más se protege la salud del hígado y se evitan complicaciones graves”, destacó la Dra. Ana Palazzo, médica hepatóloga a cargo del Servicio de Gastroenterología del Hospital Padilla.

Es importante no temerle al diagnóstico. Muchas personas recibieron el diagnóstico años -o décadas- atrás, pero no han vuelto al médico porque -erróneamente- piensan que no hay cura, que los tratamientos son costosos o que tendrán efectos adversos complejos, algo muy alejado de la realidad. Es fundamental dejar atrás esos mitos: hoy los pacientes pueden curarse en 8 a 12 semanas. “Nuestra misión es acompañarlos para que accedan rápidamente a la atención que necesitan”, sostuvieron desde Buena Vida.

La campaña ‘Ganarle el partido a la Hepatitis C’ se enmarca dentro de la estrategia internacional de microeliminación, que apunta a diseñar acciones específicas para poblaciones concretas, como los pacientes ya diagnosticados.

Más adelante, la campaña se trasladará a otras zonas del país, a través de espacios en medios de comunicación y contenido en redes sociales, para encontrar pacientes y acompañarlos en su camino a la cura.

Detectar para curar

También es clave que todas las personas mayores de 18 años se testeen al menos una vez en la vida, ya que se estima que entre 6 y 7 de cada 10 personas con hepatitis C aún desconocen que tienen el virus. El test es sencillo y puede solicitarse en una consulta médica habitual.

“Cualquiera pudo haber estado expuesto al virus sin saberlo al entrar en contacto con sangre contaminada durante cirugías, hemodiálisis, tratamientos odontológicos o estéticos, realización de tatuajes o piercing en caso que no se hubieran tomado las medidas de esterilización adecuadas; o compartiendo elementos cortopunzantes de cualquier tipo”, completó la Dra. Palazzo.

Para mayor información, comunicarse con Buena Vida en forma gratuita al 0800-220-0288 o contactarlos en sus redes sociales: Instagram y Facebook.

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