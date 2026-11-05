"Ganarle el partido a la Hepatitis C", la campaña que busca en Tucumán pacientes para curarlos

“Cuanto antes se cure un paciente, menos posibilidades tiene de desarrollar daño hepático que ponga en riesgo su salud. Hoy tenemos tratamientos seguros y muy efectivos, que curan en pocas semanas, por lo que no hay motivos para posponer la decisión de tratarse. El tiempo es clave: cuanto antes se actúe, más se protege la salud del hígado y se evitan complicaciones graves”, destacó la Dra. Ana Palazzo, médica hepatóloga a cargo del Servicio de Gastroenterología del Hospital Padilla.