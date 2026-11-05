Ronaldo, una ambición desmedida como invitación al panteón del fútbol

Rozando los 1.000 goles

Pero los años pasan y Ronaldo no tiene el físico que aterrorizaba defensas por todo el planeta: lejos del regateador imparable de sus inicios, el portugués mutó en un delantero centro con gran definición y es el máximo goleador en la historia de la Liga de Campeones con 140 tantos, por 129 de Messi, el segundo.