Tan Biónica homenajeó a José, el fan que murió antes de cumplir su sueño de verlos en vivo.

La historia de José conmovió a los seguidores de Tan Biónica y tuvo un desenlace tan inesperado como emotivo. El joven era fanático de la banda y tenía una ilusión: verla en vivo durante el recital que ofreció el pasado 31 de octubre en Corrientes. Sin embargo, un diagnóstico de cáncer y un tratamiento que cambió sus planes le impidieron cumplir ese deseo. Murió antes del espectáculo.