Emilia Mernes reveló la verdad sobre su salida de Rombai: "No tuve mucha decisión"

Resumen para apurados
- En una reciente entrevista, Emilia Mernes reveló que fue despedida de Rombai en 2018 y no por decisión propia, desmintiendo la versión oficial de una separación de común acuerdo.
- En 2018 la banda anunció un alejamiento amistoso, pero la cantante viajó a Miami tras firmar con un nuevo mánager y enfrentó años de soledad e incertidumbre como solista.
- El testimonio expone las tensiones detrás del pop comercial y reconfigura los orígenes de la artista, hoy consagrada como una de las figuras más convocantes del género urbano.
Emilia Mernes sorprendió al contar detalles desconocidos de su paso por Rombai, la banda uruguaya de cumbia pop que la llevó a ganar popularidad antes de iniciar su carrera como solista. En una entrevista reciente, la cantante desmintió la versión que había circulado sobre su salida del grupo y aseguró que no fue una decisión propia.
“Me fueron”, reconoció la artista durante una charla con Nacho Elizaldo. Según explicó, su desvinculación coincidió con una etapa de cambios profesionales y con su decisión de instalarse durante un tiempo en Miami, donde comenzó a trabajar en el desarrollo de su carrera individual.
La revelación modifica la historia que se había comunicado públicamente en abril de 2018, cuando Rombai anunció que Emilia dejaba la banda para comenzar un nuevo camino musical.
Cómo llegó Emilia Mernes a Rombai y por qué dejó la banda
La llegada de Emilia Mernes a Rombai se produjo después de la salida de Camila Rajchman. Según recordó la cantante, fue Fer Vázquez quien la convocó luego de descubrir un video suyo publicado en Instagram.
El músico la invitó a Buenos Aires para realizar una prueba y, tras el casting, decidió incorporarla al grupo. Sin embargo, la propuesta llegó con una condición particular: Emilia debía teñirse el pelo de rubio.
Su paso por la agrupación uruguaya duró aproximadamente un año. En ese período consiguió mayor exposición pública y comenzó a construir una trayectoria dentro de la música popular. Sin embargo, ahora reveló que su salida no fue tan voluntaria como se había presentado en aquel momento.
“Me fui un tiempo a Miami porque firmé con mi mánager. Medio que me fueron de Rombai, no tuve mucha decisión. Nunca lo conté, ahora lo saben. Walter Kolm me consiguió mi primer contrato”, contó en la entrevista con Nacho Elizaldo.
La soledad de Emilia Mernes durante sus primeros años como solista
La cantante también recordó las dificultades que atravesó cuando comenzó a desarrollar su proyecto musical individual. Aunque se trataba de una oportunidad importante para su carrera, adaptarse a una nueva vida en Miami no fue sencillo.
“Me sentía muy sola”, reconoció al hablar de aquella etapa. También contó que durante sus primeros años no tenía demasiados conocimientos sobre cómo desenvolverse en la industria musical.
En ese proceso comenzó a componer canciones junto al artista colombiano Camilo, mientras intentaba encontrar su identidad y consolidarse como solista. Además, recordó que el grupo de amigos que había formado en Miami no resultó ser tan cercano como esperaba, una experiencia que profundizó su sensación de soledad durante ese período.
Qué había comunicado Rombai sobre la salida de Emilia Mernes en 2018
En abril de 2018, Rombai anunció oficialmente que Emilia Mernes dejaría de integrar la banda. El comunicado publicado en Instagram presentó la decisión como el comienzo de una nueva etapa para ambos artistas.
“¡Hola Familia! Hoy arrancamos una nueva etapa. Fer y Emi van a seguir trabajando juntos, pero no en la misma banda. Fue una decisión muy difícil pero se tomó para cuidar la relación”, expresaron en aquel momento.
En el mismo mensaje aclararon que Rombai continuaría con Fer Vázquez, mientras que Emilia comenzaría su carrera como solista con el músico involucrado en la producción musical.
El anuncio había instalado la idea de una separación consensuada para que cada uno pudiera avanzar con sus propios proyectos. Sin embargo, con sus recientes declaraciones, Emilia aportó una versión diferente sobre cómo se produjo realmente su salida.