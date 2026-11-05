Alpine confirmó la ausencia de Pierre Gasly en la FP1: quién lo reemplazará en el inicio del GP de Brasil

De cara al Gran Premio de Brasil en el trazado de Interlagos, la escudería Alpine confirmó un ajuste en su cronograma de pista para el arranque del fin de semana de competencia. El piloto francés Pierre Gasly no participará de la primera sesión de entrenamientos libres del viernes y cederá su monoplaza al joven italiano Gabriele Minì. La decisión garantiza que el argentino Franco Colapinto mantendrá su lugar habitual en el garaje y saldrá a girar desde el primer minuto de la actividad para continuar con la preparación del chasis en el circuito paulista.