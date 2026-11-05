Alpine confirmó la ausencia de Pierre Gasly en la FP1: quién lo reemplazará en el inicio del GP de Brasil
El piloto argentino mantendrá su rodaje habitual en el circuito paulista desde la primera sesión de entrenamientos, mientras la escudería francesa utilizará el monoplaza del francés para cumplir con el reglamento de novatos e incorporar al italiano Gabriele Minì.
Resumen para apurados
- Pierre Gasly será reemplazado por Gabriele Minì en Alpine para la FP1 del GP de Brasil este viernes en Interlagos, para cumplir con el reglamento de novatos de la Fórmula 1.
- La F1 exige ceder autos a novatos en dos prácticas por año. Minì ya había ocupado el lugar de Franco Colapinto en el GP de México para acatar la misma normativa de la escudería.
- El ensayo aportará datos aerodinámicos clave antes del regreso de Gasly en la FP2, mientras Colapinto sumará información vital sobre el chasis para el resto del fin de semana.
De cara al Gran Premio de Brasil en el trazado de Interlagos, la escudería Alpine confirmó un ajuste en su cronograma de pista para el arranque del fin de semana de competencia. El piloto francés Pierre Gasly no participará de la primera sesión de entrenamientos libres del viernes y cederá su monoplaza al joven italiano Gabriele Minì. La decisión garantiza que el argentino Franco Colapinto mantendrá su lugar habitual en el garaje y saldrá a girar desde el primer minuto de la actividad para continuar con la preparación del chasis en el circuito paulista.
La ausencia de Gasly durante la tanda inicial responde de manera directa al reglamento deportivo impuesto por la categoría, el cual exige a los equipos ceder el asiento de sus autos titulares a pilotos novatos en dos prácticas libres por temporada. Tras observar los primeros entrenamientos desde los boxes, el corredor francés retomará la actividad oficial al volante en la segunda sesión programada para la misma jornada del viernes.
La regla de la F1 en el GP de Brasil: por qué Alpine reemplaza a Gasly por Mini
Esta rotación de pilotos cuenta con un antecedente reciente dentro de la misma estructura de Enstone durante el Gran Premio de México. En aquella oportunidad, fue el propio Franco Colapinto quien debió cederle su lugar en la práctica inicial a Minì para cumplir con la normativa de promoción de talentos de la Fórmula 1.
Para el equipo francés, la incorporación del joven piloto italiano de la academia en un trazado exigente como San Pablo resulta clave para evaluar el trabajo de los ingenieros y recolectar datos sobre la telemetría del auto en condiciones reales de pista. La presencia de Minì le permitirá a la escudería probar y comparar distintas configuraciones aerodinámicas antes de la reincorporación de Gasly a la pista.
Alpine llega a esta etapa del campeonato con la meta de maximizar el rendimiento de su vehículo y ajustar el balance aerodinámico tras la seguidilla de competencias disputadas en el continente americano. De este modo, la continuidad de Colapinto en la FP1 le otorgará al equipo información valiosa sobre el comportamiento del chasis desde el arranque de la actividad oficial.