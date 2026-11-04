El vóley tucumano tiene casa propia y va por un sueño mucho más grande

“Después de 76 años, tenemos nuestra casa”, fue la expresión que sintetizó la emoción de los dirigentes durante la ceremonia. La inauguración contó con la presencia del ministro de Gobierno y Justicia, Regino Amado; el presidente de la Federación del Vóleibol Argentino (FeVA), Juan Sardo; y el titular de la FTV, Juan Ángel Pereyra. La primera etapa del proyecto permitió concretar la construcción de la sede administrativa, que cuenta con oficinas, un salón de reuniones, depósito, consultorio médico y dos baños. Además, se realizaron trabajos de nivelación del terreno, el cerramiento perimetral de la media hectárea cedida por el Gobierno provincial, una garita y un portón de acceso.