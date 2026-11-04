Histórico triunfo de Barrio Jardín: consiguió su primera victoria en la Liga Argentina de Básquet

Barrio Jardín escribió una página histórica para el básquet tucumano. En su segunda presentación en la Liga Argentina, el equipo dirigido por Mario Vildoza consiguió su primera victoria en la segunda categoría del básquet nacional al imponerse por 69-55 sobre Villa San Martín de Chaco. La Boutique fue escenario de una noche inolvidable para un club que comienza a construir su camino en la competencia.