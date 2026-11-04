Histórico triunfo de Barrio Jardín: consiguió su primera victoria en la Liga Argentina de Básquet
El equipo tucumano derrotó 69-55 a Villa San Martín de Chaco en la Boutique y celebró su primer éxito en la segunda categoría del básquet nacional. Avery Martínez fue la gran figura de la noche con 23 puntos.
Resumen para apurados
- Barrio Jardín logró su primer e histórico triunfo en la Liga Argentina de Básquet al vencer 69-55 a Villa San Martín de Chaco en su estadio La Boutique, en Tucumán.
- En su segundo partido, el equipo de Mario Vildoza dominó con sólida defensa y el aporte de Avery Martínez, figura con 23 puntos, conteniendo la tardía reacción chaqueña.
- Con este hito histórico para el básquet tucumano, el plantel viajará motivado a La Rioja para encarar su primera gira como visitante ante Amancay y Riachuelo.
Barrio Jardín escribió una página histórica para el básquet tucumano. En su segunda presentación en la Liga Argentina, el equipo dirigido por Mario Vildoza consiguió su primera victoria en la segunda categoría del básquet nacional al imponerse por 69-55 sobre Villa San Martín de Chaco. La Boutique fue escenario de una noche inolvidable para un club que comienza a construir su camino en la competencia.
El conjunto tucumano mostró sus intenciones desde el salto inicial. Con una defensa intensa y una buena efectividad desde el perímetro, logró imponer las condiciones del encuentro. Un parcial inicial de 8-0 le permitió tomar rápidamente la iniciativa y cerrar el primer cuarto con una ventaja de 24-18.
Durante el segundo período, Barrio Jardín profundizó su dominio. La defensa en zona planteada por Vildoza complicó las ofensivas del conjunto chaqueño, que acumuló pérdidas y tuvo dificultades para encontrar espacios. Los locales aprovecharon esas situaciones para correr la cancha y ampliar la diferencia, hasta llegar al descanso largo con 15 puntos de ventaja.
En ese contexto comenzó a destacarse Avery Martínez. El costarricense fue determinante en las transiciones ofensivas y terminó como máximo anotador del partido, con 23 puntos, tres rebotes y una asistencia.
Barrio Jardín resistió la reacción y aseguró el triunfo
Después del entretiempo, el equipo tucumano mantuvo su intensidad defensiva y llegó a establecer una diferencia máxima de 18 puntos. Sin embargo, Villa San Martín reaccionó durante el último cuarto y puso en suspenso la definición.
Con un parcial de 12-0 en apenas tres minutos, el conjunto chaqueño redujo la distancia a seis unidades y obligó a Barrio Jardín a recuperar la concentración.
Fue entonces cuando apareció nuevamente Martínez. El extranjero convirtió un triple fundamental para cortar la sequía ofensiva del local y devolverle tranquilidad al equipo. A partir de esa acción, los dirigidos por Vildoza recuperaron el control del juego y terminaron sellando la victoria por 69-55.
Los próximos partidos de Barrio Jardín en la Liga Argentina
Después de conseguir su primer triunfo, Barrio Jardín afrontará su primera gira como visitante por la Conferencia Norte.
El sábado 7 de noviembre enfrentará a Amancay, mientras que el domingo 8 se medirá con Riachuelo. Ambos compromisos se disputarán en La Rioja.
Con la confianza que dejó su primera celebración, el conjunto tucumano buscará trasladar el buen rendimiento exhibido en la Boutique a sus próximas presentaciones y continuar sumando experiencia en la segunda categoría del básquet argentino.