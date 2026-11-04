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El divertido video de Mónica Ayos y Diego Olivera que se hizo viral en las redes

La pareja de actores protagonizó una divertida escena doméstica que rápidamente se volvió viral en Instagram.

MÓNICA AYOS Y DIEGO OLIVERA. La pareja de actores revolucionaron Instagram con un divertido video.
MÓNICA AYOS Y DIEGO OLIVERA. La pareja de actores revolucionaron Instagram con un divertido video.
Por Redacción Sociedad Hace 14 Min

Resumen para apurados

  • Los actores Mónica Ayos y Diego Olivera se viralizaron recientemente en Instagram al compartir un divertido video que parodia la intimidad de su vida en pareja.
  • Con música de Wham!, el sketch muestra un fugaz paso por la cocina. La actriz suele compartir momentos familiares y escenas cotidianas junto a su esposo en sus redes.
  • La publicación superó el millón de 'me gusta' y miles de comentarios, lo que consolida el fuerte alcance digital del matrimonio y su conexión humorística con los usuarios.
Resumen generado con IA

Mónica Ayos y Diego Olivera volvieron a demostrar que el humor es uno de los ingredientes de su relación. Esta vez, la pareja sorprendió a sus seguidores con un video publicado en Instagram que recrea una situación cotidiana.

La actriz argentina compartió el clip en su cuenta, donde reúne un millón de seguidores y suele mostrar escenas de su vida familiar, momentos de su día a día y distintas situaciones junto a su marido. Para completar la broma, acompañó la publicación con una frase que terminó de darle sentido a la secuencia: "Duró menos que una notificación en pantalla".

La escena de Mónica Ayos y Diego Olivera que se volvió viral

Con el clásico "Careless Whisper", de Wham!, como música de fondo, la grabación comienza en la cocina. Ayos aparece cortando un limón, vestida de entrecasa con una musculosa gris, un short animal print y el pelo suelto.

La tranquilidad de la escena cambia cuando Olivera ingresa y la abraza por detrás. El actor, conocido por sus papeles de galán, la levanta y se la lleva fuera del encuadre. En ese momento, ella pone una expresión pícara y arroja el limón hacia arriba.

La cámara sigue el recorrido de la fruta mientras comienza a caer. Sin embargo, antes de que llegue a tocar la mesada, Ayos ya está nuevamente en la cocina: se acomoda el short, atrapa el limón y se prepara para continuar con su tarea.

La reacción de las redes al divertido video de la pareja

Pero el remate todavía no había llegado. Antes de volver a cortar la fruta, la actriz mira directamente a cámara y levanta las cejas, un gesto que termina de completar la insinuación sobre lo que habría ocurrido durante los pocos segundos en los que ambos desaparecieron de escena.

La ocurrencia tuvo una enorme repercusión en Instagram. La publicación superó el millón de likes y reunió más de 42.000 comentarios.

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