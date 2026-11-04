Cómo operar con Banco Macro durante el Día del Bancario y los feriados por la visita del papa León XIV

Ante el Día del Bancario previsto para este viernes y los feriados dispuestos por la visita del Papa León XIV para el 9 y 10 de noviembre, Banco Macro recuerda a sus clientes que podrán realizar operaciones, consultas y transacciones de manera simple, rápida y segura a través de sus canales digitales: App Macro, Banca Internet y MacroChat, disponible vía WhatsApp al (011) 3110-1338.