Agrupaciones de socios de San Martín pidieron una Asamblea Extraordinaria: qué proponen y cuáles son los plazos

Resumen para apurados
- Socios opositores de San Martín de Tucumán presentaron formalmente un pedido de Asamblea Extraordinaria para debatir reformas estatutarias clave.
- La iniciativa sumó 123 firmas y la directiva tiene 30 días para responder, en paralelo a la organización de la Asamblea Ordinaria pautada para este mes.
- El proyecto busca cambiar los calendarios económico y electoral hacia 2030 y crear una comisión consultiva, sin adelantar los comicios previstos para 2027.
Agrupaciones, peñas y socios de San Martín presentaron una solicitud formal para convocar a una Asamblea Extraordinaria. La iniciativa fue impulsada por Modernicemos San Martín, una agrupación de socios opositora a la actual conducción, junto a otros sectores del club, y reunió 123 firmas, más que las 50 que exige el artículo 46 del Estatuto. La nota fue recibida por la administración del club y, según ese mismo artículo, la comisión directiva tiene 30 días para resolverla.
Desde la agrupación aclararon que el pedido no apunta a adelantar elecciones ni a modificar la conducción, cuyo mandato vence en junio de 2027. “No estamos solicitando elecciones anticipadas ni la remoción de autoridades. Estamos proponiendo que los socios puedan debatir y decidir reformas institucionales que consideramos necesarias para el futuro del club”, explicaron.
La solicitud se presentó mientras la dirigencia avanza con la organización de la Asamblea Ordinaria, prevista para este mes, en la que se tratarán el balance, la memoria y el inventario del último ejercicio.
Los cuatro puntos
La propuesta plantea una reforma del Estatuto en cuatro ejes. El primero es el calendario económico: que el ejercicio cierre el 31 de diciembre, en lugar del 30 de junio, y que la Asamblea Ordinaria se realice dentro de los 120 días posteriores.
El segundo es el calendario electoral: mantener las elecciones de 2027 con las reglas actuales y, desde 2030, realizarlas cada tres años, un domingo de la segunda quincena de noviembre. “La intención es separar el proceso electoral de la rendición anual de cuentas”, señalaron.
Los otros dos puntos se refieren a la información y a la participación de los socios.
Por un lado, solicitan la presentación del presupuesto anual 2027 del fútbol profesional, con ingresos proyectados, plantel, cuerpo técnico, contrataciones y principales gastos, una obligación que, según indicaron, ya está contemplada en el Estatuto.
Por el otro, proponen crear una subcomisión consultiva y de seguimiento, integrada en un 80% por socios que participaron en el último proceso electoral y en un 20% por exdirectivos, que no reemplazaría a los órganos de conducción y fiscalización.