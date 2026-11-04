Agrupaciones de socios de San Martín pidieron una Asamblea Extraordinaria: qué proponen y cuáles son los plazos

Agrupaciones, peñas y socios de San Martín presentaron una solicitud formal para convocar a una Asamblea Extraordinaria. La iniciativa fue impulsada por Modernicemos San Martín, una agrupación de socios opositora a la actual conducción, junto a otros sectores del club, y reunió 123 firmas, más que las 50 que exige el artículo 46 del Estatuto. La nota fue recibida por la administración del club y, según ese mismo artículo, la comisión directiva tiene 30 días para resolverla.