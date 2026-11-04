Soledad Molinuevo, sobre el plan de Rossana Chahla para reparar las calles: “¿De qué sirve detectar un bache si después no lo arreglás?”

La diputada nacional por La Libertad Avanza (LLA), Soledad Molinuevo, se refirió este miércoles al Bacheo Exprés, el operativo presentado por la intendenta de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla. En LA GACETA, la libertaria planteó sus reparos sobre la efectividad de las herramientas tecnológicas cuando no están acompañadas de soluciones concretas. “Yo estoy a favor de la inteligencia artificial, pero ¿de qué te sirve que una aplicación detecte el bache si después no lo arreglás?”, cuestionó.