Soledad Molinuevo, sobre el plan de Rossana Chahla para reparar las calles: “¿De qué sirve detectar un bache si después no lo arreglás?”
Resumen para apurados
- La diputada Soledad Molinuevo (LLA) cuestionó este miércoles el plan Bacheo Exprés en Tucumán, al advertir que la tecnología no sirve si no se reparan las calles efectivamente.
- La legisladora alertó sobre el mal estado urbano y la falta de obras hídricas, pidiendo a la provincia financiar tareas preventivas mediante la reducción del gasto político.
- El reclamo perfila la estrategia opositora de La Libertad Avanza en Tucumán, que busca consolidar candidaturas y disputar el armado territorial hacia las elecciones de 2027.
La diputada nacional por La Libertad Avanza (LLA), Soledad Molinuevo, se refirió este miércoles al Bacheo Exprés, el operativo presentado por la intendenta de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla. En LA GACETA, la libertaria planteó sus reparos sobre la efectividad de las herramientas tecnológicas cuando no están acompañadas de soluciones concretas. “Yo estoy a favor de la inteligencia artificial, pero ¿de qué te sirve que una aplicación detecte el bache si después no lo arreglás?”, cuestionó.
La legisladora sostuvo que el contacto directo con los vecinos y las recorridas por los distintos sectores de la capital permiten conocer de primera mano las necesidades de cada barrio. “Para mí no hay nada mejor que el cara a cara y el recorrido presencial. Yo me camino todo”, afirmó.
En ese sentido, describió un panorama marcado por los reclamos vinculados con la infraestructura urbana y los servicios. “Veo pozos por todos lados, aguas servidas por todos lados, falta de seguridad y falta de iluminación. Es lo principal que la gente está reclamando”, enumeró.
Molinuevo también señaló que las lluvias de las últimas semanas incrementaron la preocupación de los vecinos, especialmente por la falta de trabajos preventivos. Según indicó, muchas familias temen volver a atravesar situaciones de inundación y cuestionan que no se hayan realizado las obras necesarias para evitarlo.
Las críticas por la prevención de inundaciones
La diputada extendió sus cuestionamientos al Gobierno provincial y sostuvo que Tucumán debería hacerse cargo de las tareas de prevención, sin atribuir exclusivamente a la Nación la responsabilidad por la falta de recursos.
“Tucumán tiene que hacerse cargo de lo que le corresponde y puede hacerse cargo si realmente le interesa el bienestar de la gente”, expresó.
Además, puso en duda el destino de los fondos vinculados al plan Pre Lluvia y consideró que hubo tiempo suficiente para avanzar con intervenciones antes de la nueva temporada de precipitaciones.
“Se pudo haber hecho muchas cosas y no se hicieron”, cuestionó. También aseguró que existen alternativas para financiar los trabajos necesarios: “Hay formas de conseguir recursos en Tucumán bajando el gasto político inmenso que tenemos”.
En ese contexto, recordó las consecuencias de las inundaciones de abril, cuando murieron tres personas en una misma jornada, y reclamó que se prioricen las obras para proteger a la población. “Los fondos para prevenir gente inundada y muertes por las inundaciones están”, insistió.
Por último, defendió el rumbo del Gobierno nacional, manifestó su confianza en una eventual reelección de Javier Milei en 2027 y aclaró que todavía no está definida una posible fórmula provincial integrada por Lisandro Catalán y ella. Sobre ese armado, señaló que La Libertad Avanza continúa trabajando en la conformación de sus equipos y en la definición de candidaturas para las próximas elecciones.