El guiño argentino de Kim Kardashian y Naomi Watts que se volvió viral en las redes sociales
Las estrellas internacionales protagonizaron un divertido momento al recrear el saludo del programa de América TV junto a la periodista argentina Delfina Angeletti, en el marco de la presentación de la serie Todo Vale.
Resumen para apurados
- Kim Kardashian y Naomi Watts recrearon el saludo del programa argentino LAM en México ante la periodista Delfina Angeletti, durante la promoción de su nueva serie de Disney+.
- El cruce se dio en la rueda de prensa de "Todo Vale", producción de Ryan Murphy, donde la cronista les enseñó el tradicional gesto del ciclo conducido por Ángel de Brito.
- El divertido momento se viralizó rápidamente en redes sociales, destacando un insólito cruce entre la cultura pop televisiva argentina y figuras de Hollywood.
Las actrices Kim Kardashian y Naomi Watts se convirtieron en las protagonistas de un insólito cruce cultural al realizar el clásico saludo y grito del programa argentino LAM. El momento ocurrió durante una entrevista concedida a la periodista argentina Delfina Angeletti en la Ciudad de México, en medio de la gira de prensa por el lanzamiento de la segunda temporada de la serie Todo Vale (All's Fair), producción de Ryan Murphy que se emitirá en la plataforma Disney+.
Durante la ronda de prensa internacional en México, la cronista le enseñó a las figuras de Hollywood el tradicional gesto del ciclo de espectáculos emitido por América TV y conducido por Ángel de Brito. Ambas celebridades se sumaron de manera divertida al guiño de la cultura pop local e interpretaron la sigla frente a la cámara, lo que generó una inmediata viralización en redes sociales.
La revelación de Naomi Watts sobre su hija tras el saludo de LAM
Más allá de la reacción distendida de ambas actrices al sumarse a la propuesta, el encuentro dejó un detalle que sorprendió a los espectadores. Luego de repetir la expresión característica del programa de espectáculos, Watts le contó a la periodista que ya había escuchado previamente a su propia hija utilizar esa misma palabra.
El cruce entre la periodista argentina y las celebridades internacionales se concretó en el marco de la promoción de Todo Vale (All's Fair), ficción protagonizada y producida por un elenco estelar que incluye a Kardashian y Watts. La serie creada por Ryan Murphy estrenó su segunda temporada en la plataforma de streaming Disney+.