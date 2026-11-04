El guiño argentino de Kim Kardashian y Naomi Watts que se volvió viral en las redes sociales

Las actrices Kim Kardashian y Naomi Watts se convirtieron en las protagonistas de un insólito cruce cultural al realizar el clásico saludo y grito del programa argentino LAM. El momento ocurrió durante una entrevista concedida a la periodista argentina Delfina Angeletti en la Ciudad de México, en medio de la gira de prensa por el lanzamiento de la segunda temporada de la serie Todo Vale (All's Fair), producción de Ryan Murphy que se emitirá en la plataforma Disney+.