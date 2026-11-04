CyberMonday: advierten sobre el aumento de las maniobras de estafa "online"

De acuerdo con datos de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (Ufeci), las denuncias por fraudes virtuales registran una tendencia sostenida al alza en el país. Entre las modalidades más recurrentes durante estas fechas se encuentran el phishing, que consiste en el robo de credenciales mediante correos y enlaces engañosos; el uso de sitios o anuncios falsos que imitan tiendas oficiales y las sofisticadas maniobras de ingeniería social.