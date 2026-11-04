CyberMonday: advierten sobre el aumento de las maniobras de estafa "online"

Resumen para apurados
- La Universidad de Belgrano advirtió en Argentina sobre el aumento de estafas online y robo de identidad durante el CyberMonday, ante el alza de fraudes virtuales.
- Según la UFECI y Cloud Legion, las denuncias crecen con millones de ciberataques, mediante phishing, ingeniería social y sitios web clonados que imitan tiendas oficiales.
- Expertos llaman a verificar URLs, activar autenticación en dos pasos y evitar redes públicas para proteger las compras y reducir pérdidas financieras en el comercio digital.
En el marco de una nueva edición de eventos de compra masiva "online", como el CyberMonday o el Black Friday, la Facultad de Ingeniería en Sistemas de la Universidad de Belgrano recomendó extremar los cuidados frente al incremento sustancial de ciberestafas y maniobras de suplantación de identidad en el entorno digital.
De acuerdo con datos de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (Ufeci), las denuncias por fraudes virtuales registran una tendencia sostenida al alza en el país. Entre las modalidades más recurrentes durante estas fechas se encuentran el phishing, que consiste en el robo de credenciales mediante correos y enlaces engañosos; el uso de sitios o anuncios falsos que imitan tiendas oficiales y las sofisticadas maniobras de ingeniería social.
La magnitud de esta problemática también se refleja en los relevamientos recientes de la firma de ciberseguridad "Cloud Legion". Según la compañía, durante el último período se registraron más de 5.700 millones de intentos de ciberataque y 2.000 millones de escaneos activos en Argentina.
Asimismo, detectó un incremento exponencial en la creación de sitios clonados diseñados para la suplantación de identidad durante las jornadas de comercio electrónico masivo.
Ante este escenario, desde la Facultad de Ingeniería en Sistemas de la UB recomendaron implementar una serie de medidas técnicas y preventivas para reducir los riesgos al momento de realizar transacciones en línea.
Cómo comprar de forma segura
- Verificar los dominios. Comprobar que la dirección comience con https:// y revisar detenidamente el nombre de la URL para detectar alteraciones sutiles, como el uso de números por letras o caracteres adicionales engañosos.
- Activar la autenticación en dos pasos. Habilitar el segundo factor de autenticación (2FA) en cuentas de correo, billeteras virtuales, aplicaciones bancarias y redes sociales para impedir accesos no autorizados, aun si las claves son vulneradas.
- Navegar de manera directa y segura. Evitar hacer clic en enlaces promocionales recibidos por WhatsApp, redes sociales o SMS. En cambio, tipear directamente la dirección de la tienda oficial en la barra del navegador.
- Elegir métodos de pago protegidos. Priorizar el uso de tarjetas de crédito o plataformas digitales con políticas de protección al comprador y evitar realizar transferencias bancarias directas a cuentas particulares desconocidas.
- Utilizar redes y dispositivos seguros. Realizar las compras únicamente desde dispositivos propios y conectados a redes Wi-Fi privadas y protegidas. También aconsejan evitar operar desde conexiones públicas o abiertas, donde las credenciales puedan ser interceptadas.
Las recomendaciones apuntan a reforzar las medidas de prevención frente a las distintas modalidades de fraude virtual que se intensifican durante las jornadas de comercio electrónico masivo.