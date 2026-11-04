Hernán Crespo espera su cuarto hijo: quién es Antonella Silguero, su pareja
El exdelantero de la Selección Argentina y actual entrenador del Atlas de México anunció que tendrá una hija junto a Antonella Silguero. La joven de 33 años mantiene una relación con el exfutbolista desde 2021 y tiene un perfil vinculado con la moda y los viajes.
Resumen para apurados
- Hernán Crespo y su pareja Antonella Silguero anunciaron en redes sociales que esperan una hija, el cuarto hijo del DT de Atlas de México y el primero de la pareja.
- La pareja inició su relación en 2021 y se comprometió en 2024. Silguero dejó su proyecto de moda para acompañar al exfutbolista en sus etapas laborales en el exterior.
- El nacimiento marcará una nueva etapa familiar para Crespo, quien ya tiene tres hijas de su matrimonio previo, mientras sigue su carrera técnica en México.
El exfutbolista de la Selección Argentina Hernán Crespo atraviesa un momento especial en su vida familiar. El actual director técnico del Atlas de México anunció junto a su pareja, Antonella Silguero, que esperan su primer hijo en común. Será el cuarto para el exdelantero, que ya es padre de tres hijas de su anterior matrimonio.
La noticia fue compartida a través de las redes sociales de Silguero, donde la pareja publicó fotografías juntos y mostró imágenes de una ecografía. "El amor más grande y fuerte que existe. Bebita, no sabés cuánto te deseamos y cuánto te esperamos", escribió la joven al anunciar el embarazo.
La publicación recibió numerosas felicitaciones de seguidores y personas vinculadas al ambiente deportivo. Para Crespo, de 51 años, la llegada de su cuarta hija representa una nueva etapa familiar, mientras continúa con su carrera como entrenador en el fútbol mexicano.
Quién es Antonella Silguero, la pareja de Hernán Crespo
Antonella Silguero tiene 33 años, es argentina y está vinculada con el mundo de la moda, la estética y la creación de contenidos digitales.
Durante varios años desarrolló un emprendimiento de indumentaria en la zona norte de Buenos Aires, aunque posteriormente puso en pausa ese proyecto para acompañar la carrera internacional de Crespo.
En sus redes sociales comparte fotografías de viajes, looks urbanos, actividades cotidianas y rutinas de entrenamiento. También mantiene un perfil de bajo exposición mediática en comparación con otras parejas de figuras del fútbol.
Cómo comenzó la relación entre Hernán Crespo y Antonella Silguero
La historia de amor comenzó en 2021, cuando Crespo se encontraba al frente del São Paulo de Brasil. Según trascendió, se conocieron a través de amigos en común en Buenos Aires y poco después iniciaron una relación.
La pareja consolidó su vínculo durante los distintos destinos profesionales del entrenador. Silguero lo acompañó en sus etapas en Qatar y México, adaptándose a los cambios de residencia que implica la carrera futbolística.
En octubre de 2024 oficializaron su compromiso. Desde entonces, compartieron algunas postales de su vida juntos, aunque sin abandonar del todo la discreción que caracteriza a la relación.
La familia de Hernán Crespo
La llegada de la bebé será el cuarto hijo de Hernán Crespo y el primero que tendrá junto a Antonella Silguero. El exdelantero ya tiene tres hijas, fruto de su anterior matrimonio con Alessia Rossi.
El anuncio marca un nuevo capítulo en la vida personal del exjugador, que construyó una extensa trayectoria en el fútbol internacional antes de iniciar su carrera como director técnico.
Crespo, recordado por sus pasos por clubes europeos y por la Selección Argentina, combina actualmente su actividad profesional en México con esta nueva etapa familiar.