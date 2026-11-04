Privatización del Belgrano Cargas: el Gobierno postergó hasta diciembre la licitación por pedido de empresas
El Ejecutivo extendió hasta el 21 de diciembre el plazo para presentar ofertas, que originalmente vencía el 11 de noviembre. La concesión comprende las líneas Belgrano, San Martín y Urquiza, con contratos por 50 años y cambios en los requisitos técnicos y financieros.
Resumen para apurados
- El Gobierno postergó hasta el 21 de diciembre la licitación del Belgrano Cargas en Argentina, a pedido de empresas que solicitaron más tiempo para evaluar inversiones.
- La medida oficializada flexibiliza requisitos técnicos y financieros tras la baja de Grupo México, para concesionar tres líneas ferroviarias por 50 años bajo acceso abierto.
- El plan busca atraer oferentes para reactivar 7.594 km de vías y garantizar que el costo del flete en tren sea al menos un 35% más barato que el transporte en camión.
El Gobierno nacional postergó hasta el 21 de diciembre la presentación de ofertas para la privatización del Belgrano Cargas. La decisión respondió a pedidos de empresas interesadas en participar de la licitación, que solicitaron más tiempo para inspeccionar la infraestructura ferroviaria y calcular las inversiones necesarias.
La prórroga quedó oficializada este miércoles mediante la Resolución 1914/2026, publicada en el Boletín Oficial. El cronograma original establecía como fecha límite el 11 de noviembre, pero el Ministerio de Economía resolvió ampliar los plazos y modificar algunas condiciones para los futuros oferentes.
Con el nuevo calendario, las consultas sobre los pliegos podrán realizarse hasta el 3 de diciembre a las 10. La recepción de propuestas finalizará el 21 de diciembre a las 9.59 y la apertura del primer sobre se realizará ese mismo día a las 10, mediante la plataforma CONTRAT.AR.
La modificación se conoció semanas después de que Grupo México desistiera de participar del proceso de privatización.
Qué requisitos deberán cumplir las empresas para quedarse con el Belgrano Cargas
Además de modificar el calendario, el Gobierno introdujo cambios en las condiciones técnicas y financieras para facilitar la participación de empresas que se presenten mediante asociaciones.
En materia económica, la solvencia podrá acreditarse con hasta dos integrantes en calidad de socios financieros. Cada uno deberá demostrar individualmente índices de solvencia y liquidez iguales o superiores a uno.
Las compañías que pretendan quedarse con más de una línea ferroviaria también tendrán que acreditar un patrimonio neto suficiente para afrontar la operación conjunta.
La resolución establece, además, condiciones para los socios técnicos. Estos deberán mantener una participación accionaria mínima del 10%, con derecho a voto, durante al menos 180 días posteriores a la habilitación de las obras obligatorias u optativas.
En el caso de los contratistas nominados, se fijó una responsabilidad solidaria e ilimitada durante ese mismo período.
Otro de los cambios está relacionado con el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Los interesados podrán presentar, para cada línea, una propuesta que contemple la intención de adherirse al régimen y otra alternativa sin esos beneficios. La manifestación de interés no garantiza la aprobación de la adhesión.
Cómo será la privatización del Belgrano Cargas
El proceso de privatización contempla la concesión de las líneas ferroviarias General Belgrano, General San Martín y General Urquiza, además de las vías, los inmuebles aledaños y el uso de los talleres.
El esquema comprende:
- 7.594 kilómetros de vías: distribuidos en 16 provincias.
- Tres líneas ferroviarias: Belgrano, San Martín y Urquiza.
- 50 años: será el plazo de los contratos de concesión.
- Material rodante: incluye locomotoras y vagones, cuya compra estará contemplada en el proceso.
El modelo propuesto por el Gobierno prevé separar las distintas unidades del negocio ferroviario: infraestructura, material rodante y talleres.
Para las vías se aplicará un sistema de acceso abierto (open access), que permitirá que diferentes operadores utilicen una misma infraestructura. De esta manera, las empresas podrán transportar cargas sin que un único concesionario tenga exclusividad sobre la circulación.
Las inversiones y las obras que deberán realizar los concesionarios
Los futuros adjudicatarios tendrán que ejecutar obras obligatorias durante los primeros cinco años de cada contrato. También podrán comprometerse a realizar trabajos adicionales, que serán considerados durante la evaluación de las propuestas.
Los pliegos no establecen una inversión total única para las tres líneas, ya que el monto definitivo dependerá de las obras obligatorias y de los compromisos adicionales que asuman las empresas.
El esquema económico también contempla el pago de un peaje por utilizar las vías, con valores mínimos y máximos diferenciados según cada ramal.
La tarifa propuesta podrá expresarse con hasta cinco decimales en dólares por tonelada/kilómetro bruta (USD/TKM).
Además, la metodología de la licitación establece que el costo del transporte ferroviario deberá ubicarse al menos un 35% por debajo de la tarifa del transporte automotor de cargas, con el objetivo de preservar la competitividad del tren frente al camión.
Con la nueva fecha de diciembre, el Gobierno busca dar más margen a las empresas interesadas para definir sus propuestas en uno de los procesos centrales de la reorganización del sistema ferroviario de cargas.