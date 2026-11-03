El fútbol tucumano necesita revisar su rumbo

El fútbol tucumano atraviesa uno de los momentos más preocupantes de los últimos años. No se trata de una mala tarde o de una eliminación inesperada, sino de una temporada torcida para sus representantes en competencias nacionales. El problema es profundo: tanto Atlético, como San Martín y Tucumán Central terminaron sus participaciones con frustraciones, objetivos incumplidos y un horizonte que obliga a repensar el futuro. Lo que alguna vez fue ilusión hoy se parece demasiado a una frustración en masa.
La caída de Tucumán Central en el Federal A fue el primer golpe de la temporada. El equipo de Villa Alem, que había llegado a la competencia con mucho orgullo y empuje, terminó sufriendo el descenso. De acariciar un salto histórico a perder la categoría: un golpe deportivo que expone lo frágil que puede resultar un proyecto cuando no consigue sostenerse en los momentos decisivos.
San Martín tampoco estuvo a la altura de las expectativas. El equipo no sólo no logró pelear por el ascenso a Primera, sino que no pudo clasificarse al Reducido de la Primera Nacional. Con esa frustración, también perdió la posibilidad de disputar la próxima edición de la Copa Argentina. Para un club con su historia, su convocatoria y la obligación permanente de ser protagonista, quedarse al margen de las instancias decisivas representa mucho más que un resultado adverso. Es otro año en el que el objetivo de regresar a Primera quedó demasiado lejos.
Atlético, por su parte, terminó de completar el cuadro de decepciones. La eliminación de toda posibilidad de acceder a los playoffs del Clausura de Primera dejó en evidencia una campaña con escasa cosecha de puntos y rendimiento irregular. Pero el problema no termina allí: el equipo quedó comprometido de cara a la tabla de promedios de 2027, una preocupación que debería ocupar desde ahora buena parte de la agenda dirigencial. Como si eso fuera poco, la derrota ante Platense en las semifinales de la Copa Argentina cerró la última puerta hacia una competencia internacional. De una posibilidad concreta de hacer historia a quedarse sin objetivos deportivos para el próximo año.
Frente a este panorama, la pregunta ya no es solamente qué hicieron mal los equipos dentro de la cancha. También corresponde preguntarse qué están haciendo sus dirigentes. ¿Hay proyectos deportivos sostenidos o se sigue dependiendo de decisiones urgentes, cambios de entrenadores y contrataciones que muchas veces no responden a una planificación? ¿Se evalúa correctamente el panorama de una temporada? ¿Existe una política de fútbol que trascienda los mandatos y las urgencias de cada año?
Los resultados no aparecen por casualidad. Detrás de cada mal paso suele haber decisiones equivocadas, presupuestos mal administrados, planteles desequilibrados y proyectos que se interrumpen antes de madurar. La pasión de los hinchas, la historia de las instituciones y el acompañamiento popular son valores enormes, pero no alcanzan para compensar la falta de resultados.
Tucumán tiene público, identidad futbolera y clubes con tradición suficiente para aspirar a mucho más. Sin embargo, esa potencialidad necesita dirigentes que entiendan que conducir una institución deportiva exige planificación, responsabilidad y capacidad para reconocer errores.
La temporada dejó una conclusión incómoda: el fútbol tucumano no está a la altura de sus propias expectativas. No alcanza con lamentar las eliminaciones ni con prometer una revancha para el año próximo. Hace falta una autocrítica verdadera, revisar los modelos de gestión y reconstruir proyectos competitivos. Porque cuando todos terminan perdiendo sus chances, el problema ya no parece ser una cuestión de mala suerte. Es momento de preguntarse qué fútbol queremos y, sobre todo, qué están dispuestos a hacer quienes tienen la responsabilidad de conducirlo.