El fútbol tucumano necesita revisar su rumbo

Atlético, por su parte, terminó de completar el cuadro de decepciones. La eliminación de toda posibilidad de acceder a los playoffs del Clausura de Primera dejó en evidencia una campaña con escasa cosecha de puntos y rendimiento irregular. Pero el problema no termina allí: el equipo quedó comprometido de cara a la tabla de promedios de 2027, una preocupación que debería ocupar desde ahora buena parte de la agenda dirigencial. Como si eso fuera poco, la derrota ante Platense en las semifinales de la Copa Argentina cerró la última puerta hacia una competencia internacional. De una posibilidad concreta de hacer historia a quedarse sin objetivos deportivos para el próximo año.