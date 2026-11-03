OpiniónCartas de lectores

Cartas de lectores: rutas 340 y 341
Por Redacción LA GACETA Hace 3 Hs

Es lamentable la falta de mantenimiento de las rutas 340 y 341, de suma importancia por ser vías de acceso a  zonas turísticas como así también productoras de frutas y hortalizas. La 341 se encuentra en buen estado pero están apareciendo deterioros que al no ser reparados en término pronto serán baches significativos que alterarán el normal tránsito vehicular; ahora la 340 tiene sectores que obligan a transitar por la banquina debido a la cantidad de baches, particularmente en la zona del Portezuelo. Es sumamente necesario que los responsables de Vialidad de la Provincia y/o los delegados comunales  concreten las gestiones necesarias tendientes a mantener en óptimas condiciones las rutas provinciales. Un detalle al margen: en la 340, antes de llegar al Portezuelo, yendo de norte a sur, hay una curva muy cerrada, sin cartel indicador, donde varios automóviles se desbarrancaron. No es posible que toda la atención se centre en la ruta a Tafí del Valle; las otras, también de intenso tránsito, merecen ser atendidas como corresponde.

Julio Antonio Esper                                           

esper99@hotmail.com


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