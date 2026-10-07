De la selección paraguaya a Atlético Tucumán: Clever Ferreira vuelve y Falcioni respira

Cuando Clever Ferreira recibió la convocatoria a la selección paraguaya, en Atlético Tucumán convivieron dos sensaciones. Por un lado, la satisfacción de volver a tener a un futbolista del club en el plano internacional; por el otro, la preocupación lógica de Julio César Falcioni al perder una pieza fundamental de su estructura defensiva. Que el paraguayo era importante estaba claro. Lo que quizás nadie imaginaba en 25 de Mayo y Chile era hasta qué punto iba a sentirse su ausencia.