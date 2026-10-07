De la selección paraguaya a Atlético Tucumán: Clever Ferreira vuelve y Falcioni respira

Resumen para apurados
- El defensor Clever Ferreira se reincorpora esta tarde a Atlético Tucumán tras jugar con la selección de Paraguay, quedando listo para enfrentar a Gimnasia el viernes.
- Durante su ausencia con la Albirroja, el equipo de Julio César Falcioni sufrió dos derrotas consecutivas y recibió cuatro goles, evidenciando problemas defensivos.
- Su revalorización internacional impulsará a la dirigencia del club tucumano a definir la compra de su pase antes de fin de año para retenerlo o negociar una venta.
Cuando Clever Ferreira recibió la convocatoria a la selección paraguaya, en Atlético Tucumán convivieron dos sensaciones. Por un lado, la satisfacción de volver a tener a un futbolista del club en el plano internacional; por el otro, la preocupación lógica de Julio César Falcioni al perder una pieza fundamental de su estructura defensiva. Que el paraguayo era importante estaba claro. Lo que quizás nadie imaginaba en 25 de Mayo y Chile era hasta qué punto iba a sentirse su ausencia.
Los cuatro goles que recibió el “Decano” en las derrotas frente a Aldosivi y Barracas Central aportaron una evidencia contundente. Por eso también adquirió especial importancia la noticia que recibió el club: finalizada su participación con Paraguay, Ferreira emprendió el regreso a Tucumán. Arribará esta tarde, mañana volverá a entrenarse con el plantel y quedará nuevamente a disposición de Falcioni para visitar a Gimnasia este viernes, desde las 18.
Internacional
Ferreira debió esperar para que una convocatoria que llevaba tiempo insinuándose finalmente se hiciera realidad. Durante varios meses su nombre apareció vinculado a Paraguay e incluso llegó a mencionárselo dentro de una nómina ampliada pensando en el Mundial de 2026. Hubo tantos rumores que hasta sus propios compañeros llegaron a felicitarlo antes de tiempo.
Esta vez fue oficial y el defensor aprovechó la oportunidad. Debutó el 27 de septiembre en el triunfo 2-0 frente a Bolivia, ingresando durante el tramo final en reemplazo de Gustavo Gómez. Después no sumó minutos contra Colombia y ayer tuvo su primera actuación completa: disputó los 90 minutos del amistoso informal que Paraguay le ganó 8-1 a New York Red Bulls, cerrando con buenas sensaciones la gira del seleccionado dirigido por Gustavo Alfaro por Estados Unidos.
La citación aparece también como una recompensa al nivel que Ferreira sostuvo desde que se ganó un lugar con Falcioni. Una vez que ingresó al equipo titular, prácticamente no volvió a salir. Le aportó solidez a una defensa que encadenó varias vallas invictas y, además, encontró una faceta inesperada en ataque. Lleva cuatro goles en la temporada y sus apariciones ofensivas tuvieron incluso rivales de peso: ya convirtió dos veces frente a River y una contra Boca con la casaca de Atlético.
Lo extrañó de más
Si existía alguna duda sobre su influencia, los últimos dos partidos terminaron de despejarla. Sin Ferreira, Atlético perdió 1-0 contra Aldosivi y 3-2 frente a Barracas. No todos los problemas defensivos pueden atribuirse a una sola ausencia, pero el equipo perdió varias de las características que el paraguayo le había aportado: firmeza en los duelos, presencia en el juego aéreo, capacidad para anticipar y seguridad dentro del área.
Falcioni apostó por Gianluca Ferrari para reemplazarlo, pero el defensor no consiguió ofrecer la misma respuesta. Incluso Luciano Vallejo, que había encontrado estabilidad compartiendo la zaga con Ferreira, también mostró una versión menos segura durante esos encuentros. La ausencia del paraguayo no sólo abrió un hueco individual: terminó alterando el funcionamiento de una sociedad defensiva que venía dando garantías.
Y los números ayudan a explicar por qué. Ferreira promedia 6,9 despejes por encuentro y es uno de los jugadores de Atlético con mayor influencia en ese aspecto. También es quien más pases largos acertados registra por partido dentro del equipo, con 2,8, mientras que sus tres goles lo colocan segundo entre los máximos anotadores del “Decano” en el Clausura.
Pero su principal diferencial aparece arriba. En nueve partidos del Clausura disputó 59 duelos aéreos y ganó 41, una eficacia del 69%. Con 4,56 por encuentro, figura quinto entre todos los futbolistas del torneo y segundo entre los defensores, sólo por detrás de Nicolás Otamendi, que suma 43, según Zero Zero, una plataforma deportiva dedicada a recopilar datos estadísticos. En los duelos totales, además, se impuso en 61 de 88: nuevamente un 69% de efectividad.
Potencia su valor
Su paso por la selección paraguaya abre, además, otro capítulo que Atlético observa de cerca. Cada convocatoria internacional aumenta la exposición de un jugador cuya ficha todavía no pertenece al “Decano”.
Ferreira llegó a préstamo desde Sportivo Ameliano y su vínculo se extiende hasta fin de año. El club cuenta con una opción de compra para quedarse con una parte de sus derechos económicos. Desde Paraguay sostienen que corresponde al 50% del pase, aunque la dirigencia “decana” todavía no hizo públicos oficialmente ni el porcentaje ni el monto de la operación.
La situación obliga a tomar una decisión en los próximos meses. Si Atlético ejecuta la cláusula, podrá apostar por la continuidad de un futbolista que se convirtió en una de las piezas más importantes del ciclo Falcioni o adquirir una parte de su ficha pensando también en una eventual transferencia.
Mientras esas conversaciones esperan, lo inmediato pasa por el césped. Ferreira volverá a Ojo de Agua después de sumar sus primeros minutos con Paraguay, y Falcioni recuperará a un jugador cuya importancia quizá terminó de dimensionarse justamente durante su ausencia. Salvo alguna eventualidad en el regreso, el paraguayo se entrenará mañana con el plantel y estará a disposición para visitar a Gimnasia el viernes.