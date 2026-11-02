Barrio Jardín cayó ante Salta Basket en su debut en la Liga Argentina: cuándo vuelve a jugar

Resumen para apurados
- Barrio Jardín cayó 73-62 ante Salta Basket en su debut en la Liga Argentina, este lunes en Tucumán, debido a la mayor jerarquía del conjunto visitante.
- El elenco salteño dominó de entrada, pero el local recortó distancias en el tercer cuarto; finalmente, Samuel Givens lideró a la visita para sellar su tercer triunfo al hilo.
- El conjunto tucumano buscará recuperarse este martes en La Boutique ante Villa San Martín, previo a iniciar su primera gira como visitante en La Rioja.
El esperado debut de Barrio Jardín en la Liga Argentina de Básquet no tuvo el resultado deseado. En una noche histórica para la institución tucumana, el equipo dirigido por Mario Vildoza cayó 73-62 frente a Salta Basket, en La Boutique, por la Conferencia Norte de la temporada 2026/27. Pese a la derrota, el conjunto local mostró momentos de buen juego y llegó a poner en aprietos a un rival que atraviesa un gran comienzo de campeonato.
El encuentro comenzó favorable para los salteños, que impusieron su ritmo desde los primeros minutos. Con Agustín Jara como uno de sus principales protagonistas, la visita aprovechó las pérdidas de Barrio Jardín, encontró espacios para lanzar y rápidamente estableció una diferencia superior a los diez puntos. Al equipo tucumano le costó acomodarse a la intensidad de su primer compromiso oficial en la categoría.
Sin embargo, los dirigidos por Vildoza reaccionaron durante el segundo cuarto. Con una mejor respuesta defensiva y el aporte ofensivo de Juan Cruz Rodríguez y Lucas Aragón, consiguieron un parcial de 7-2 en apenas tres minutos que les permitió reducir la desventaja. Salta Basket respondió a través de Martín Cabrera y Facundo Arias Binda y se marchó al descanso con nueve puntos de ventaja.
La mejor versión de Barrio Jardín apareció durante el tercer período. El conjunto local elevó su intensidad defensiva, dificultó la circulación de su rival y encontró soluciones ofensivas de la mano de Franco Ciarrocca. La reacción le permitió acercarse a una sola posesión y alimentar la ilusión de dar vuelta el marcador.
No obstante, Salta Basket volvió a mostrar su jerarquía en los momentos decisivos. Diego Peralta apareció sobre el cierre del tercer cuarto y, en los últimos diez minutos, la visita recuperó el control del encuentro. Con Cabrera en la conducción y Samuel Givens como una de sus principales figuras, terminó asegurando la victoria por 73-62.
Givens fue elegido como el jugador más destacado del partido, con 12 puntos, 10 rebotes y dos asistencias. De esta manera, el equipo conducido por Ariel Rearte mantuvo su invicto y alcanzó su tercera victoria consecutiva, después de haber superado a Hindú de Córdoba e Independiente de Santiago del Estero.
Cuándo vuelve a jugar Barrio Jardín en la Liga Argentina
El conjunto tucumano tendrá rápidamente una oportunidad de recuperarse. Mañana, martes 3 de noviembre, desde las 21, recibirá a Villa San Martín de Resistencia, nuevamente en La Boutique, por una nueva jornada de la Conferencia Norte.
Será su segunda presentación consecutiva como local antes de afrontar su primera gira de la temporada. El sábado 7 visitará a Amancay de La Rioja, desde las 21, mientras que el lunes 9 enfrentará a Riachuelo, también en territorio riojano, a partir de las 21.30.
Así, Barrio Jardín buscará dejar atrás el resultado adverso de su estreno y conseguir su primera victoria en la segunda categoría del básquet argentino. La derrota frente a Salta Basket dejó aspectos por corregir, pero también pasajes positivos sobre los cuales el equipo de Vildoza intentará construir su camino en la competencia.