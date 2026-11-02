Barrio Jardín cayó ante Salta Basket en su debut en la Liga Argentina: cuándo vuelve a jugar

El esperado debut de Barrio Jardín en la Liga Argentina de Básquet no tuvo el resultado deseado. En una noche histórica para la institución tucumana, el equipo dirigido por Mario Vildoza cayó 73-62 frente a Salta Basket, en La Boutique, por la Conferencia Norte de la temporada 2026/27. Pese a la derrota, el conjunto local mostró momentos de buen juego y llegó a poner en aprietos a un rival que atraviesa un gran comienzo de campeonato.