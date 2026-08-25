Con Thiago Tirante y sin Horacio Zeballos: así es el equipo argentino que jugará el Grupo Mundial I Copa Davis

Resumen para apurados
- Javier Frana confirmó al equipo argentino de Copa Davis para enfrentar a Turquía el 19 y 20 de septiembre en Neuquén por el Grupo Mundial I.
- La nómina incluye a Cerúndolo, Tirante, Navone, Andreozzi y Molteni, con la baja de Horacio Zeballos por trámites migratorios y asuntos personales.
- El cruce marcará el debut histórico del torneo en la Patagonia y otorgará al ganador un lugar en los Qualifiers de la Copa Davis 2027.
La selección argentina de tenis ya tiene a sus cinco integrantes para la serie frente a Turquía por el Grupo Mundial I de la Copa Davis. Javier Frana definió la convocatoria para el cruce que se disputará el 19 y 20 de septiembre en el estadio Ruca Che de Neuquén, sobre una superficie rápida y bajo techo.
Francisco Cerúndolo, Thiago Tirante, Mariano Navone, Guido Andreozzi y Andrés Molteni son los elegidos por el capitán argentino para afrontar una serie que tendrá un condimento especial: será la primera vez que la Copa Davis llegue a la Patagonia.
Para Frana también representará una experiencia particular, ya que será su primera serie como local desde que asumió como capitán. Navone, Tirante y Andreozzi tampoco habían tenido hasta ahora la posibilidad de jugar una eliminatoria en casa. Los tres formaron parte del equipo que este año enfrentó a Corea del Sur en Busán.
Uno de los nombres que llega con mayor impulso es Tirante. El platense, actualmente 42° del ranking ATP, viene de protagonizar una actuación destacada en el Masters 1000 de Cincinnati, donde consiguió triunfos de enorme repercusión ante Novak Djokovic y Taylor Fritz.
La ausencia de Zeballos
La principal novedad de la convocatoria es la ausencia de Horacio Zeballos. El marplatense, actual número tres del mundo en dobles, no estará en Neuquén debido a cuestiones personales y a un proceso migratorio, según explicó Frana.
El capitán reconoció que definir la lista no fue sencillo debido a la cantidad de tenistas argentinos que atraviesan un buen momento. “Ha sido un proceso difícil. Afortunadamente, cuando eso se da es porque tenemos una gran cantidad de jugadores que han hecho méritos para ser elegidos. Es una situación muy virtuosa la de poder contar con tanta cantidad y variedad de jugadores”, explicó.
Una serie con historia
El duelo contra Turquía será importante también desde lo deportivo: el ganador obtendrá el derecho a disputar los Qualifiers de la Copa Davis 2027.
Pero la serie tendrá además un valor simbólico para el tenis argentino. Neuquén se convertirá en la sexta provincia del país en recibir una eliminatoria oficial de Copa Davis y será la primera sede de la Patagonia en los 103 años de historia del equipo nacional en la competencia.
Frana está feliz de compartir con el público argentino
El Ruca Che será así escenario de una jornada inédita para el tenis argentino, con el público neuquino ante la posibilidad de ver en acción al equipo nacional.
“Tenemos muchas ganas de estar en Neuquén, de compartir con el público que estará presente y también con todos los que nos seguirán apoyando a la distancia como ya lo vienen haciendo con este equipo argentino de tenis de Copa Davis”, destacó Frana.
Argentina ya tiene equipo. Ahora comienza la cuenta regresiva para una serie que puede abrirle nuevamente la puerta a los Qualifiers y, al mismo tiempo, marcar un nuevo capítulo en la historia federal de la Copa Davis.