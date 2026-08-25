Con Thiago Tirante y sin Horacio Zeballos: así es el equipo argentino que jugará el Grupo Mundial I Copa Davis

El capitán reconoció que definir la lista no fue sencillo debido a la cantidad de tenistas argentinos que atraviesan un buen momento. “Ha sido un proceso difícil. Afortunadamente, cuando eso se da es porque tenemos una gran cantidad de jugadores que han hecho méritos para ser elegidos. Es una situación muy virtuosa la de poder contar con tanta cantidad y variedad de jugadores”, explicó.