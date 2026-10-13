Alarma por Franco Mastantuono: Fiorentina informó que sufrió una fractura y fue operado

El parate físico llega en un momento delicado para el equipo "Viola", que marcha anteúltimo en la Serie A y en puestos de descenso directo. Sin copas internacionales y con el foco puesto en el torneo y la Copa Italia —donde enfrentará a Napoli en octavos de final en diciembre—, el club despidió recientemente a Fabio Grosso y contrató a Paolo Vanoli. En ese marco, el rendimiento de Mastantuono, a préstamo desde Real Madrid y nominado al Golden Boy 2026, quedó en la mira de la prensa italiana tras sumar tres goles en ocho partidos (todos en una misma tarde frente a Venezia). Ante los cuestionamientos, Vanoli bancó al juvenil: “Hizo todo lo que tenía que hacer. Es un jugador importante que tiene calidad. Debe saber superar este momento; tal vez hacerlo de otra manera, pero eso es parte de su madurez”.