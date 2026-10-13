Alarma por Franco Mastantuono: Fiorentina informó que sufrió una fractura y fue operado
El atacante de 19 años sufrió una lesión en el cuarto metacarpiano ante Genoa, aunque la intervención fue ambulatoria y no le impedirá estar este domingo frente al Como. El respaldo de Paolo Vanoli y la palabra del jugador.
Resumen para apurados
- Franco Mastantuono fue operado en Italia por una fractura en su mano izquierda tras un golpe ante Genoa, aunque estará disponible este domingo en Fiorentina.
- La intervención fue ambulatoria y no le impedirá jugar, en medio de una crisis del club italiano que marcha anteúltimo en la Serie A y estrenó a Paolo Vanoli como DT.
- Con el alta médica, el atacante cedido por Real Madrid buscará ser clave ante Como para alejar a la Fiorentina del descenso y consolidar su rol protagónico.
Fiorentina confirmó que Franco Mastantuono pasó por el quirófano por una fractura en el cuarto metacarpiano de su mano izquierda, aunque se trató de una cirugía ambulatoria y no le impedirá jugar el fin de semana. La lesión se produjo tras un golpe en la caída 2-1 del último domingo ante Genoa, partido en el que completó los 90 minutos. Pese a la operación, el parte médico del club llevó tranquilidad: el volante ofensivo volverá a entrenarse con el grupo y estará a disposición para recibir este domingo a Como.
El parate físico llega en un momento delicado para el equipo "Viola", que marcha anteúltimo en la Serie A y en puestos de descenso directo. Sin copas internacionales y con el foco puesto en el torneo y la Copa Italia —donde enfrentará a Napoli en octavos de final en diciembre—, el club despidió recientemente a Fabio Grosso y contrató a Paolo Vanoli. En ese marco, el rendimiento de Mastantuono, a préstamo desde Real Madrid y nominado al Golden Boy 2026, quedó en la mira de la prensa italiana tras sumar tres goles en ocho partidos (todos en una misma tarde frente a Venezia). Ante los cuestionamientos, Vanoli bancó al juvenil: “Hizo todo lo que tenía que hacer. Es un jugador importante que tiene calidad. Debe saber superar este momento; tal vez hacerlo de otra manera, pero eso es parte de su madurez”.
El volante surgido en River venía de sumar rodaje con la Selección mayor en los encuentros ante Bolivia, Burkina Faso y Benín, donde además festejó su primer gol internacional frente al combinado africano. Señalado como uno de los candidatos a heredar la diez tras el retiro de Lionel Messi, Mastantuono habló sobre las exigencias que rodean su presente: “La gente es muy exigente conmigo y lo entiendo porque sé lo que se espera de mí. Me genera presión, pero no me quejo de las críticas. La exposición es grande y muchas veces se critica por demás, pero yo solo hago mi trabajo, que es jugar al fútbol. Sé que hay mucha expectativa y me encanta porque me motiva”.
Con el alta médica confirmada, el atacante buscará ayudar a su equipo a levantar cabeza este domingo frente al Como de Nico Paz.