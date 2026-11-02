Atlético Tucumán tendrá un ojo en Mendoza: qué necesita de Independiente Rivadavia para meterse en los playoffs

Atlético Tucumán no solamente tendrá que prestar atención a lo que suceda esta noche en el Monumental José Fierro. A más de 900 kilómetros, en Mendoza, se disputará otro partido que puede resultar determinante para sus aspiraciones de clasificarse a los playoffs del Clausura. Independiente Rivadavia recibirá a Banfield desde las 21.15, en el estadio Bautista Gargantini, en un encuentro cuyo resultado podría permitirle al equipo de Julio César Falcioni terminar la fecha dentro de los ocho mejores de la zona B.