Atlético Tucumán tendrá un ojo en Mendoza: qué necesita de Independiente Rivadavia para meterse en los playoffs
La “Lepra” recibirá a Banfield desde las 21.15, en simultáneo con el duelo del “Decano” ante Argentinos. Una combinación favorable de resultados podría meter al equipo de Falcioni entre los ocho mejores.
Resumen para apurados
- Atlético Tucumán busca hoy entrar a los playoffs del Clausura: necesita vencer a Argentinos en su estadio y que Independiente Rivadavia no derrote a Banfield en Mendoza.
- Las caídas de Huracán y Sarmiento favorecieron al Decano, que suma 17 puntos y dos duelos pendientes, compitiendo de cerca con la Lepra mendocina por el pase.
- Si gana y la Lepra tropieza, el Decano entrará a puestos de playoffs, jugándose la clasificación definitiva en la última fecha del Clausura como visitante ante Banfield.
Atlético Tucumán no solamente tendrá que prestar atención a lo que suceda esta noche en el Monumental José Fierro. A más de 900 kilómetros, en Mendoza, se disputará otro partido que puede resultar determinante para sus aspiraciones de clasificarse a los playoffs del Clausura. Independiente Rivadavia recibirá a Banfield desde las 21.15, en el estadio Bautista Gargantini, en un encuentro cuyo resultado podría permitirle al equipo de Julio César Falcioni terminar la fecha dentro de los ocho mejores de la zona B.
La expectativa creció después de las derrotas de Huracán y Sarmiento, dos rivales directos que dejaron puntos importantes en el camino. El "Globo" cayó 2-0 frente a Tigre y quedó con 19 unidades, mientras que el conjunto de Junín perdió 2-1 contra Rosario Central y permaneció con 21. Ambos ya disputaron 15 partidos, mientras que Atlético, décimo con 17 puntos, todavía tiene dos compromisos por delante.
En ese escenario, Independiente Rivadavia aparece como uno de los principales competidores del "Decano". La "Lepra" mendocina ocupa el noveno puesto con 19 unidades, las mismas que Huracán, pero con una peor diferencia de gol. Por eso, lo que suceda esta noche puede modificar considerablemente la pelea por el último boleto a los octavos de final.
¿Qué resultado necesita Atlético Tucumán?
La combinación más favorable para Atlético es vencer a Argentinos y que Independiente Rivadavia no le gane a Banfield. Si el equipo de Falcioni consigue los tres puntos, llegará a 20 unidades y superará a Huracán, que permanecerá con 19.
En caso de que la "Lepra" pierda, Atlético también la superará en la tabla. Si el conjunto mendocino empata, ambos quedarán con 20 puntos, pero el "Decano" tendrá una mejor diferencia de gol, por lo que igualmente se ubicará por encima.
De esta manera, una victoria propia acompañada por un empate o una derrota de Independiente Rivadavia le permitiría al equipo tucumano terminar la jornada dentro de los puestos de clasificación. Sin embargo, todavía debería sostener esa posición en la última fecha.
Por el contrario, si los mendocinos consiguen los tres puntos, llegarán a 22 unidades y permanecerán por encima de Atlético, incluso si el "Decano" derrota a Argentinos. De todos modos, la clasificación seguiría abierta hasta la última jornada.
Un partido con dos equipos necesitados
Independiente Rivadavia tampoco atraviesa su mejor momento. El conjunto dirigido por Alfredo Berti acumula cuatro partidos sin victorias, con dos empates y dos derrotas. En su última presentación cayó 1-0 frente a Argentinos Juniors, precisamente el rival que Atlético enfrentará esta noche.
Banfield, por su parte, también necesita ganar para mantener sus posibilidades de clasificación. El "Taladro", conducido por Pedro Troglio, suma 14 puntos y viene de empatar 1-1 ante Lanús en el clásico del Sur. Una victoria en Mendoza lo dejaría con 17 unidades y todavía con chances matemáticas de ingresar a los playoffs.
El encuentro tendrá además una particularidad: Banfield será el último rival de Atlético en la fase regular. El "Decano" visitará al conjunto del Sur en el estadio Florencio Sola, mientras que Independiente Rivadavia cerrará su participación frente a Gimnasia de Mendoza. Huracán, en tanto, visitará a Argentinos y Sarmiento enfrentará a Tigre en Victoria.
Así, la penúltima jornada puede dejar un escenario mucho más favorable para Atlético, que todavía intenta recuperarse de la eliminación frente a Platense en la Copa Argentina. La primera condición será cumplir con su parte en el Monumental, pero también habrá motivos para seguir de cerca lo que ocurra en Mendoza.
El partido entre Independiente Rivadavia y Banfield comenzará a las 21.15, será arbitrado por Álvaro Carranza y se transmitirá por TNT Sports Premium. Dos encuentros en simultáneo y una tabla que podría cambiar minuto a minuto, con Atlético aferrado a su última posibilidad de seguir en carrera.